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 Общество, Фоторепортаж
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 Более 1,2 тысячи человек образовали "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе. ФОТОрепортаж

Одесситы и гости города, одетые в вышиванки, провели сегодня в центре Одессы многотысячную акцию единения, приуроченную ко Дню Независимости Украины - образовали, взявшись за руки, традиционную "вышиванковую цепь".

Участники акции одели в вышиванку также бронзового Дюка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вышиванковая цепь" растянулась от Приморского бульвара до памятника "Золотое дитя" на морском вокзале. В акции единения приняли участие многие ветераны АТО, общественные активисты, среди них и исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова. Всего 1248 одесситов и гостей города", - рассказала пресс-секретарь оргкомитета мероприятия Дарья Полякова.

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По ее словам, в рамках 11-го Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре открылась выставка и ярмарка вышиванок, сразу после "Вышиванковой цепи" проведен "Сине-желтый автопробег" по улицам Одессы.

25 августа рядом с памятником Дюку разместят парты, и будет проведен массовый "Диктант по украинскому языку" под диктовку писателя Любко Дереша. Результаты проверки диктанта будут опубликованы в понедельник. Победители получат грамоты и призы.

По случаю празднования Дня Независимости на Приморском бульваре также будет открыта художественная экспозиция произведений художника Александра Грекова "Квантовый скачок Шевченко", по улицам города в эти дни курсирует "патриотический трамвай", проводятся другие праздничные мероприятия.

Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 01

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Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 02
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 03
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 04
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 05

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Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 06
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 07
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 08
Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 09

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Более 1,2 тысячи человек образовали вышиванковую цепь ко Дню Независимости в Одессе 10
Фото: Нина Ляшонок, Укринформ

Источник: https://censor.net.ua/p3144585
 
   
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Слава одесситам! Всех с празником поздравляю!
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Красиві люди, красива Одеса. І жодного одесита у зеленому одягу.
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Показували велику ходу учасників війни в Запоріжжі.
Та і так людей багато було - з прапорами, у вишиванках.
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Прм чому тут 'зелений одяг'? На фоні Зе зовсім зозуля з'їхала?
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Слава Україні! Пишаюся земляками-одеситами. Усіх Українців із святом! Разом переможемо!
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Каци, вам такого не дано зрозуміти, ми - ВІЛЬНІ, ви - РАБИ.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Для миллионной Одессы это мизер. Пока в Одессе стоит памятник мацквацкой курве Катьке это унижение памяти украинских козаков и позор современной независимой Украине.
Более 1,2 тысячи человек образовали "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе - Цензор.НЕТ 6701
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Что-то я уверен что там не было ни одного зебобика
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Слава Україні! Пишаюся земляками-одеситами. Усіх Українців із святом! Разом переможемо!
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не перевариваю Доника, но здесь он по ходу прав...
Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 8686
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