 Более 1,2 тысячи человек образовали "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе. ФОТОрепортаж

Участники акции одели в вышиванку также бронзового Дюка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вышиванковая цепь" растянулась от Приморского бульвара до памятника "Золотое дитя" на морском вокзале. В акции единения приняли участие многие ветераны АТО, общественные активисты, среди них и исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова. Всего 1248 одесситов и гостей города", - рассказала пресс-секретарь оргкомитета мероприятия Дарья Полякова.
По ее словам, в рамках 11-го Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре открылась выставка и ярмарка вышиванок, сразу после "Вышиванковой цепи" проведен "Сине-желтый автопробег" по улицам Одессы.
25 августа рядом с памятником Дюку разместят парты, и будет проведен массовый "Диктант по украинскому языку" под диктовку писателя Любко Дереша. Результаты проверки диктанта будут опубликованы в понедельник. Победители получат грамоты и призы.
По случаю празднования Дня Независимости на Приморском бульваре также будет открыта художественная экспозиция произведений художника Александра Грекова "Квантовый скачок Шевченко", по улицам города в эти дни курсирует "патриотический трамвай", проводятся другие праздничные мероприятия.
Та і так людей багато було - з прапорами, у вишиванках.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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