 Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В сообщении отмечается: "Выездом следователей выяснено, что на ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница
Следствием установлено, что погибшим возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК".
если между собой идёт грызня, никакого ЕС не ждите, главное теперь, будущее Украины.
Но кацапов везде хватает, главное сплочение против них, против украинофобов, а быть рософобами, а всех, кто сопротивляется, гнать в мордор, это лучший совет для Украины)
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Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня
Чел и на гражданке может убить. А тут ему еще и Калаш выдали. Убивай не хочу.
Загинула через цього морального виродка.