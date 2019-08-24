EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2309  29
Все про:взрыв (4334) граната (692) Ивано-Франковск (575)

 Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска. ФОТО

В селе Микитинцы возле Ивано-Франковска в субботу из-за взрыва гранаты погибли двое людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В сообщении отмечается: "Выездом следователей выяснено, что на ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница

Следствием установлено, что погибшим возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска 01
Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска 02
Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144579
 
 
 Топ комментарии
 
Мы адекватные форумчане порохобов не трогаем, они на всех темах первые начинают нападать.
 показать весь комментарий
 
отголосок нашего "мирного" времени....... Мужчина подорвал грантой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 266
 показать весь комментарий
 
Ринат, а ты видимо, кацап? Прох""ловец?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
отголосок нашего "мирного" времени....... Мужчина подорвал грантой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 266
 показать весь комментарий
 
 
Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня, никакого ЕС не ждите, главное теперь, будущее Украины.
Но кацапов везде хватает, главное сплочение против них, против украинофобов, а быть рософобами, а всех, кто сопротивляется, гнать в мордор, это лучший совет для Украины)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы адекватные форумчане порохобов не трогаем, они на всех темах первые начинают нападать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это ваш коментарий, я ответил, при чем здесь сразу кацап.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня
 показать весь комментарий
 
После того как твоя Люля проиграла даже Пете у тебя совсем от обиды на Пете сдвиг пошёл.
 показать весь комментарий
 
После АТО видать нервы сдали, жалко людей.
 показать весь комментарий
 
 
в смьісле не после ато,а в результате агрессии раиськи?нет?
 показать весь комментарий
 
 
Нет. В результате призыва рецидивистов в армию.
Чел и на гражданке может убить. А тут ему еще и Калаш выдали. Убивай не хочу.
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница, смысл один и тот же, или нет.
 показать весь комментарий
 
вот -вот...и у зелебени нет разницьі.у него ктото неизвестньій украл одного ребенка,а второго закрьіл в комнате
 показать весь комментарий
 
"Смотри, зайка, вот твое колечко, а вот - мое.. Я ж обещал, ога.."
 показать весь комментарий
 
 
Сюжет для чергового епізоду Happy Tree Friends.
 показать весь комментарий
 
 
Кто , кто? Маразматики с ВР и АП президента , у военкомов стоит план сколько людей нужно мобилизировать, а людей кто хочет служить все меньше и меньше , так что приходится брать всех кто не откосит . Какой смысл в насильном призыве ? Зачем призывать человека который не хочет служить , какой с него будет толк? Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 6450
 показать весь комментарий
 
А вторая гранатка типа- контрольный выстрел, что ли? Это ж надо так возненавидеть Жизнь, когда тебе ещё и сорока не исполнилось. У меня сейчас годы летят- белым лебедем, аж страшно, подчас. А у него??? Да, дела...
 показать весь комментарий
 
 
На берегу лежат два тркпа. У одного торчит за....па... - Шо ж вы черти гранатами кидаетесь ?
 показать весь комментарий
 
 
Точно, абсолютно нерациональный расход клевой шняги..!
 показать весь комментарий
 
Вміють все-таки жінки дістати чоловіків, правда добре, що не всі кінчають життя самогубством, та ще потягнувши з собою і кривдницю.
 показать весь комментарий
 
И не только гранаты. Почти каждый, себе на память что то привез.
 показать весь комментарий
 
Та да... Призывать рецидивистов в армию. Вешать за такое нужно. Представь себе. сколько он угробил мирняка на передке. имея при себе АК
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Партизаны не сдаются.
 показать весь комментарий
 
Жалко жінку.
Загинула через цього морального виродка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх