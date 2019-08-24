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Все про:акция (1943) Тука (574) Богачук Олег (878) Офис Президента (71)

 Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акции против капитуляции.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины.

Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Так, участники акции требуют от Зеленского:

опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;

запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;

противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;

противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;

осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;

разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;

обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;

выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука

Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 01
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 02
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 03
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 04
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 05
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 06
Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием Нет капитуляции 07

Источник: https://censor.net.ua/p3144575
 
   
 Топ комментарии
 
в сегодняшней речи на Майдане припиздент ни разу не произнес слово россия
с кем у нас война ?
Что за сосед забрал двух детей (Крым и Донбасс)
Что за - другая сторона ????
ХЗ - может марсиане
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Денис Прокопенко. Людина яка не віддала честь гідранту під час нагородження Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 5644

Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 7061
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А шо, кто-то собирается капитулировать? Единственным пока ходом к капитуляции были Минские соглашения, больше движений замечено не было.
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А хто їх розбирає?Не АТОшники?Ні?Шо ти там про АТОшників тошнив?
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Укрепления уже разобрал хохол???Много патякаешь, твоим зебилам там щас рабочая сила нужна.
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Кияни фіксуйте на камери морди порохокацапів, треба щоб у цих гнид земля під ногами горіла
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У порохососов нет выбора : только сосать и плеваться . Привыкайте .
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"Марш защитников Украины" завершился в центре Киева. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.Источник: https://censor.net.ua/p3144572

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акцииИсточник: https://censor.net.ua/p3144575
Тобто - з 30 000 лише "около сотни людей" прийшло під АП ..?
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невже на більше бабла не вистачило ? Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 6937
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ЗЕбил бывший жюлябот переобутый а ты чего не помогаешь своим клоунам укрепления разбирать шоб сепарм легче наступать было? твои клоуны все щас по Луганском активно разбирают укрепления ВСУ. Не порядок ЗЕбил..тебе пора на разборку укреплений..сепарам надо помогать так ЗЕкловун сказал..
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А должны были все 30 тыс прийти Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 6104 .??? С-ка , ну и логика ..

Ещё и удивляешься , чего тебя называют зебилом .
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Петя жадный . решил что и сто хватит . а то разориться .
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Если вспомнить все события , начиная с ДАПа, который Киборги защищали, а пэдро его уже слил до того. Перемирие первое, которое было объявлено порошенко после чего при открытых границах расистские войска вошли в Украину. После всего, что нужно расследовать так как нам нужна правда.
После 'экономической ' группы в Минске и Роттердам плюс,
Где были эти все люди?
Почему не стояли под домом порошенко и свинарчуков?
Капитуляция завуалированная была задумана порошенко.
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Укрепления под Луганском уже разобрала ЗЕбилка?? Там щас все твои ЗЕклоуны активно всё уничтожают шоб сепарам легче наступать было, а ты прогуливаешь...
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Я в Испании, чучело. А сказки про сепаров расскажешь в другом месте. У нас война с рф ией, которую можно было остановить , хотя бы уничтожив наемника и офицера рф- гиркина. Которого вместо этого впустили в целый тогда ещё донецк.
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на лахте ты сидишь, под украинским впном
купи себе мозг!
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Нет, пишу с телефона, оператор водафон. Флаг украинский поэтому. Когда подсоединяюсь к их wifi- испанский.
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Лахтинка иди помоги разбирать укрепления ВСУ шоб твоим сепарам легче наступать было. Твои клоуны все на суботнике сегодня.
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И гиркину порох предоставил зеленый коридор с Славянска, и после этого будут доказывать, что порох с ****** не за одно.
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ты чего раскудахталось?
иди к своему зеленому, пускай расследует.
и заодно просмотри видео как хомчак сдрыснул из котла.
и кто его нач-штабом назначил.
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Э то предупреждение клоуну.

Потом сразу вынесем этого шута.
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ДАВНО ВЫЛЕЗЛО ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМЙКИ? ПОЙДИ ОБМОЙСЯ, ДОХЛЫМ БОРОВОМ ВОНЯЕШЬ!
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А в это время под Луганском банда ЗЕсепаров активно демонтирует все укрепления ВСУ в одностороннем порядке.....А ЗЕбильня визжит усераеца про Петю и порохоботов на форуме в интернетах...
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Пришли требовать воевать до последнего украинца, а сами то от этой войны и сбежали. И мутят воду на денежки Пеци.
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Не густо... А при Порошенку такого не було! Стояли б собі під парканом перед пятьмя рядами Беркуту... Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 7864 До речі, листівки з агітацією на акцію роздавали на Хрещатику весь день - все одно крім сотні сектантів НІХТО більше не прийшов... Яка лажа
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Никто и не прийдёт хохлы малороссы покацапленные в размере 73% давно слили Украину.
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"Суки" - це тобі подібна підлота, котра сере на голови всьому населенню України через інтернет.
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я смотрю усиление сегодня у пригожинских портянок, все свои старые консервы пооткрывали )
знатно в кремле подгорает!
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Як зебіли не крутять, але це вже формування нового Майдану.
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Тобто державного заколоту під час війни?Ти до цього закликаєш?Репресії?))
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Відбулись вибори,Порося їх програв,ви закликаєте до повалення законної влади,під час війни,ви на Пуйціна працюєте?
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Ви смієтеся на ветеранами, які воювали. Тому відповідь отримаєте у той час, коли будете бігти до своєї росії.
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Цього Зелена шмаркля й боялась.Охякийміністр і ніштячки підготував
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 3992
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ЕСЛИ ТАМ ГЛАВНЫМ БЫЛ СОЕВЫЙ ******* ГАЙ, ТО ВСЁ ЯСНО!
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сбитый народом Украины - вальцман - все бредит снова добраться до корыта, не наворовался..
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У бариги нині одне прагнення - уникнути в'язниці. Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 4544
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Вся порохоботня собралась, гляди как за мародера топят, фу, противное зрелище.
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А как ты хотел? Ведь сегодня знатно малоросов зеленых макнули! Обсыхай Те.
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А чего так мало под Офис президента порохоботов пришло, денежные запасы у мародера заканчиваются.
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Ну с нами все понятно, ты скажи зелепуп сегодня хоть раз назвал росию страной агрессором?
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Приписывают сюда пороха, сами лучше спросите что они о нем думают, много интересного услышите.
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Ничего необычного и сверхъестественного. Сколько людей столько и мнений со своими требованиями. Придет другая группа под стены офиса и будет свое кричать.
Помню, когда петя гонял с предвыборным марафоном по всей стране ему тоже разное говорили. Одни дякуемо, другие, - почему мы такие бедные, третьи, - петя, зачем ты людей хватаешь за носы и срываешь шапки ? Вобщем, демократия на марше.
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Петя не один гонял.

Вместе с ним Нацжены ездили по всей стране.

На карманные деньги, наверно.

Кстати, куда подевались ?
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По різних розрахунках, в глибоко шановній мною, незалежній ході Ветеранів пройшло близько 30 тис Людей. До офісу президента прийшло "близько ста" - так вказано в статті. Зав"яньте порохоботи. Вам не вдасться розділити Українців на "таких і нетаких". І ця хода була наочним прикладом формування вільного і незалежного від усіляких політичних сил суспільства.
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Чим більше вони тут всираються на адресу громадян України - тим більше людей, читаючи їх тут, з огидою до їх секти ставиться.
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Та хай верещать і відпрацьовують - їм за це копійки платять. Набігло аж гай шумить. А ми будемо святкувати.
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Все правильно.
Откуда ты думаешь 25 % за пороха взялись?
Ну кроме твоих фантазий что им петя платит?
Так что усирайся и дальше пусть люди смотрят.
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Даремно стараєтесь, "восьмипроцентні". Ваша думка нікому не цікава. Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 8243
В будь-якому випадку, ви - програли.
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Тука пришел спросить у Зеленского , как идет расследование убийства Эндрю ? Не по адрессу ....
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Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 8602
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А в это время Петя фоткаеца вместе с ЗЕкловуном на Майдане. Эй ЗЕбильня так куда Петя збежал? Ауу ЗЕбилы так где Петя прячеца?? ЗЕбильё подсказать где Петю искать ?? Он на Майдане в центре Киева делает фоточки вместе с вашим ЗЕкловуном. Что такое ЗЕбильчики неужели вам повылазило?
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Соевые гниды, и после этого вы будете говорить, шо вы и пэтя патриоты Украины?
Та вы, гниль соевая, патриоты корыта. Тьфу, какая же вы мерзость
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соя знает что они падаль и гниды .но такая работа у них
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Порохоботская срань вы долго будете еще Цензор засирать? Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 1996
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Пдры ГайДоник пришли тусить за Порохатые деньги...
Которые Барыга сэкономил, отдыхая на Мальдивах.
Как говорится вот вам "объедки с барыжьего стола"
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О "бойовий" гей Гай там.Значить Петрова грошики.Дякули ссяні.
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