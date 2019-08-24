 Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины.
Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.
Так, участники акции требуют от Зеленского:
опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;
противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;
обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука
Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акцииИсточник: https://censor.net.ua/p3144575
Тобто - з 30 000 лише "около сотни людей" прийшло під АП ..?
Ещё и удивляешься , чего тебя называют зебилом .
После 'экономической ' группы в Минске и Роттердам плюс,
Где были эти все люди?
Почему не стояли под домом порошенко и свинарчуков?
Капитуляция завуалированная была задумана порошенко.
купи себе мозг!
иди к своему зеленому, пускай расследует.
и заодно просмотри видео как хомчак сдрыснул из котла.
и кто его нач-штабом назначил.
Потом сразу вынесем этого шута.
знатно в кремле подгорает!
Помню, когда петя гонял с предвыборным марафоном по всей стране ему тоже разное говорили. Одни дякуемо, другие, - почему мы такие бедные, третьи, - петя, зачем ты людей хватаешь за носы и срываешь шапки ? Вобщем, демократия на марше.
Вместе с ним Нацжены ездили по всей стране.
На карманные деньги, наверно.
Кстати, куда подевались ?
Откуда ты думаешь 25 % за пороха взялись?
Ну кроме твоих фантазий что им петя платит?
Так что усирайся и дальше пусть люди смотрят.
В будь-якому випадку, ви - програли.
Та вы, гниль соевая, патриоты корыта. Тьфу, какая же вы мерзость
Которые Барыга сэкономил, отдыхая на Мальдивах.
Как говорится вот вам "объедки с барыжьего стола"