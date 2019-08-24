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Все про:ветераны (550) марш (522) Богачук Олег (878)

 Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Альтернативный официальному "Марш защитников Украины" завершился в центре Киева. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Марш защитников Украины в Киеве завершился 02
Марш защитников Украины в Киеве завершился 03
Марш защитников Украины в Киеве завершился 04
Марш защитников Украины в Киеве завершился 05
Марш защитников Украины в Киеве завершился 06
Марш защитников Украины в Киеве завершился 07
Марш защитников Украины в Киеве завершился 08

Марш защитников Украины в Киеве завершился 09
Марш защитников Украины в Киеве завершился 10
Марш защитников Украины в Киеве завершился 11
Марш защитников Украины в Киеве завершился 12
Марш защитников Украины в Киеве завершился 13
Марш защитников Украины в Киеве завершился 14
Марш защитников Украины в Киеве завершился 15
Марш защитников Украины в Киеве завершился 16
Марш защитников Украины в Киеве завершился 17
Марш защитников Украины в Киеве завершился 18
Марш защитников Украины в Киеве завершился 19
Марш защитников Украины в Киеве завершился 20
Марш защитников Украины в Киеве завершился 21
Марш защитников Украины в Киеве завершился 22
Марш защитников Украины в Киеве завершился 23
Марш защитников Украины в Киеве завершился 24
Марш защитников Украины в Киеве завершился 25
Марш защитников Украины в Киеве завершился 26
Марш защитников Украины в Киеве завершился 27
Марш защитников Украины в Киеве завершился 28
Марш защитников Украины в Киеве завершился 29
Марш защитников Украины в Киеве завершился 30
Марш защитников Украины в Киеве завершился 31
Марш защитников Украины в Киеве завершился 32
Марш защитников Украины в Киеве завершился 33
Марш защитников Украины в Киеве завершился 34
Марш защитников Украины в Киеве завершился 35
Марш защитников Украины в Киеве завершился 36
Марш защитников Украины в Киеве завершился 37
Марш защитников Украины в Киеве завершился 38
Марш защитников Украины в Киеве завершился 39
Марш защитников Украины в Киеве завершился 40
Марш защитников Украины в Киеве завершился 41
Марш защитников Украины в Киеве завершился 42
Марш защитников Украины в Киеве завершился 43
Марш защитников Украины в Киеве завершился 44
Марш защитников Украины в Киеве завершился 45

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3144572
 
   
 Топ комментарии
 
Уклінно дякуємо, шановні Захисники! Нехай вам щастить!
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Героям Слава! Ви показали зеленій соплі хто тут хазяїн.
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вот это и есть настоящий Народный Марш - памяти погибших и уважение к участникам и нашим ребятам защитникам Украины - благодаря которым мы даже на цензоре может писать - а цапии цензор запрещен
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І знову - зі Святом! Марш захисників України в Києві завершився - Цензор.НЕТ 5250
Оце справжній УКРАЇНСЬКИЙ Парад:
Марш захисників до 28 річниці Незалежності України
...і так, яка гарненька дівчинка-кореспондентка Ірина 😍😍😍
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Раздражают голубые береты. - Чокнутая ностальгия за обосравшимся совком. К чему он ? Пора забыть.
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Сходи послужи, будет у тебя другой цвет.
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Не могу судить насколько Порошенко удалось оседлать порыв масс провести альтернативное шествие. Но, это на раскол, разделение общества по признаку, кто больше любит Украину, чтобы после раскола манипулировать общественным мнением, нагнетать напряжение. И это в стране, ведущей войну...
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Це Зе заборонив парад, що обурило воїнів. І вони провели свій.
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Зебілам скрізь Порох ввижається,так вони його бояться,підкацапники.
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Альтернативный официальному "Марш защитников Украины" завершился Источник: https://censor.net.ua/p3144572 - а чому це він альтернативний ?!

Минулого року теж саме було - паралельно з офіційним !
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СЛАВА УКРАИНЕ ! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ !
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Хотел поставить Лайк под статьей но увидел что порохосрань воспринимает патриотов поддерживающих Украину как тех кто хочет вернуть Мародера и предателя Парашенка.
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нахай вони облизуються - це лише соєві мрії .... Марш захисників України в Києві завершився - Цензор.НЕТ 7987
ті , хто були на цьому марші так само ненавидять соєвого , як і вся Україна - не дарма ж сам Хряк злякався туди прийти ! ..))
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Ти не можеш навіть Українсьу
Мову вивчити - і теж туди ,
"марадзер!" . У людей СВЯТО !
Не потрібно його псувати !
У вас , совків , буде 23
хвевраля та девьятое майя .
Йди в жопу !
,
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Ось де наша сила, гідність и краса! Це не шоу зебілів, це справжнє. Дякую вам! Слава Україні!!!
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Ось такою Україною я пишаюсь...Дякуємо Петре за відроджену армію!
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Был с сыном. Очень эмоционально получилось в отличие от официального мероприятия. Очень много патриотически настроенных людей, от детей до пенсионеров! Нашу волю никто не сломит!
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ДУШЕВНО !!!
до слез...просто образцово-показательно как и должно быть!
ГОРЖУСЬ !! безумно горжусь Украинскими Героями, ее Людьми и Украиной !!!
Украиной Свободной, Независимой и Единой... еще бы мирной !
спасибо, за праздник, за эйфорию и эмоции через край...
Слава Героям! Смерть ворогам!!!
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От этих фото - мурахи по телу...........
С праздником!🇺🇦
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Очень странно и даже подозрительно поведение Швондера порошенко. Устраивая такие противостояния он хочет нагадить тем 73% народа Украины. Этот барыга взял курс по скользкой дорожке и придёт туда куда его ведёт его жалкий жребий. Я думаю нынешняя власть обязана сделать всё что бы порошенко возглавил колонну свинарчуков грымчаков и остальных воров во власти, довести их до параши - они это заслужили своими проделками.
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Протевостоянія влаштували ви ,
вибравши те , що ви вибрали !
Все правильно , зебіли настільки
дурні , що Українську Мову не
можуть вивчити ! А нормальних
Українців , справжніх , за що
ви підставили ? Своїх дітей за
що ? От тобі 73 відсотки , б...ь !
73 відсотки кончених "прадєлак ".
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Таки мы достойная нация!
Героям Слава!!!

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Ну і гарні фотки. І чому погано, якщо замість цих дебільних залізяк, що нагадують кривавий парад 2014го, військовикі отримають зайві пару тисяч гривень. Ну і ще Мародера у буцегарні на додаток
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Думаю, як що піде конкретна зрада, ці люди точно вийдуть на Майдан! Ну а про прихильників №6 не впевнений, да і захищать його же врядчи
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Почему барыга не был на параде с людьми рядом,что на одном,что на другом.А побежал под охрану селфи с презами делать
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С барыгой вообще беспроигрышный вариант. Нет барыги на параде - барыга испугался народа. Есть барыга на параде - барыга решил примазаться к народу. Пеши ещо.
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При всем уважении к заслугам тех людей, кого сегодня Зеленский награждал на официальном шоу , такой формат Марша защитников намного ближе и созвучнее душе.
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Один нацгвардієць шмарклі честь не віддав, а нагороду прийняв! Молодець!
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Дивлюсь на ті пронизливі,зболені,проникаючі в душу очі матерів наших загиблих воїнів,і реву в голос просто.
Не дай тобі Боже,зеля,навіть спробувати здати Україну.Ті очі матерів пекельним вогнем стануть для тебе
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Я сьогодні вперше за життя побачив сльози на очах своєї дружини, коли ми дивились Марш Ветеранів! Це, повірте, дорогого стоїть!
І до речі, хто дивився марш - ви звернули увагу, що видеосигнали усіх телеканалів були майже заглушені, картинка розмита і плямиста? Я зрозумів би, якби це було у когось одного, але у всіх разом в одному місці??? Це що, працювали якісь глушилки?

А що в цей час показували Г+Г - мандри Комарова ! А що в цей час показував (прости Господи!) Інтер - *****, "Покровские ворота" ! Навіть 112, NewsOne та Наші - ті транслювали і досить доброзичливо коментували Марш Ветеранів! І що, хто за це понесе кару? А ніхто! Тому що від влади ігнор Маршу Ветеранів.... на жаль!
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