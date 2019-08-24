Редактор Цензор.НЕТ 24.08.19 16:5124.08.19 16:52 Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж Альтернативный официальному "Марш защитников Украины" завершился в центре Киева. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/p3144572 x Мне нравится 36
Оце справжній УКРАЇНСЬКИЙ Парад:
Марш захисників до 28 річниці Незалежності України
...і так, яка гарненька дівчинка-кореспондентка Ірина 😍😍😍
Минулого року теж саме було - паралельно з офіційним !
ті , хто були на цьому марші так само ненавидять соєвого , як і вся Україна - не дарма ж сам Хряк злякався туди прийти ! ..))
Мову вивчити - і теж туди ,
"марадзер!" . У людей СВЯТО !
Не потрібно його псувати !
У вас , совків , буде 23
хвевраля та девьятое майя .
Йди в жопу !
,
до слез...просто образцово-показательно как и должно быть!
ГОРЖУСЬ !! безумно горжусь Украинскими Героями, ее Людьми и Украиной !!!
Украиной Свободной, Независимой и Единой... еще бы мирной !
спасибо, за праздник, за эйфорию и эмоции через край...
Слава Героям! Смерть ворогам!!!
С праздником!🇺🇦
вибравши те , що ви вибрали !
Все правильно , зебіли настільки
дурні , що Українську Мову не
можуть вивчити ! А нормальних
Українців , справжніх , за що
ви підставили ? Своїх дітей за
що ? От тобі 73 відсотки , б...ь !
73 відсотки кончених "прадєлак ".
Героям Слава!!!
Не дай тобі Боже,зеля,навіть спробувати здати Україну.Ті очі матерів пекельним вогнем стануть для тебе
І до речі, хто дивився марш - ви звернули увагу, що видеосигнали усіх телеканалів були майже заглушені, картинка розмита і плямиста? Я зрозумів би, якби це було у когось одного, але у всіх разом в одному місці??? Це що, працювали якісь глушилки?
А що в цей час показували Г+Г - мандри Комарова ! А що в цей час показував (прости Господи!) Інтер - *****, "Покровские ворота" ! Навіть 112, NewsOne та Наші - ті транслювали і досить доброзичливо коментували Марш Ветеранів! І що, хто за це понесе кару? А ніхто! Тому що від влади ігнор Маршу Ветеранів.... на жаль!