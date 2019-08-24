 Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию политиков во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце сделала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
На фото президенты: Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019) и действующий глава государства Владимир Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства - официальное мероприятие ко Дню Независимости. Позже он объяснил свое отсутствие.
Про це пишуть провідні польські ЗМІ.
І хто прибіжить? Циганський хлопчик, якому дали ім'я "Янукович" із закарпатського села.
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2215/116/78867/
https://zakarpattya.net.ua/News/156458-Nastupnoho-roku-tsyhanskyi-IAnukovych-z-zakarpatskoho-Serednoho-pide-v-shkolu
Надеюсь, это последнее фото перед заключением. Я бы сказал ИСТОРИЧЕСКОЕ!
Порошенко - позор Украины, ограбивший и предавший свой народ, и я очень надеюсь, что он сядет в тюрьму лет на 20 минимум.