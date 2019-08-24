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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:День независимости (707) Зеленский (2550) Кравчук (865) Кучма (1789) Порошенко (17739) Президент (4282) Ющенко (11756)

 Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе. ФОТО

Пять президентов Украины (четыре бывших и действующий) впервые сфотографировались вместе.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию политиков во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце сделала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе 01

На фото президенты: Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019) и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства - официальное мероприятие ко Дню Независимости. Позже он объяснил свое отсутствие

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление президента Зеленского во время торжеств по случаю Дня Независимости

Источник: https://censor.net.ua/p3144570
 
   
 Топ комментарии
 
Яныка в наручниках не хватает!
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Усик православнутая вата...
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Який народ така і влада. Іншого і не могло бути після 400-річного москальського поневолення
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у пукиных фотографов спросите. зелины уже прошли курс ТАМ
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Петя уже поддал грамм 200, по лицу видно.
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Все смотрят в объектив, а Порошенко на Зеленского, так бы и "загрыз", Вован это кожей чувствует, но знает что не по зубам ( испорченным кариесом от избытка шоколада, договорняков, коррупции), и поэтому щиро улыбается ( ну почти как Путин Макрону). А фотограф в это время кричит " Петр Алексеевич гляньте в камеру ". Камера, камера - подумал про себя Петя, а Зеленский улыбнулся еще шире и подумал " небзди домовимся"
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А где пенсионер Виктор из Ростова?
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Вітька ж позбавили звання президента
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А що вони разом і кожен окремо зробили ці "любі" друзі, невистачає ще однієї гниди, під час свого керівництва для України, як держави та для народу вцілому. Давайте перерахуємо хороше і погане. Зважимо, як то кажуть. І побачимо чи заслужено вони зараз посміхаються.... Підказувати потрібно?
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Найбільшу ненависть у тупого бид.а викликали два проукраїнські президенти - Ющенко і Порошенко. Іхні долі їх дещо схожі - не дали бид.у шари, а дали країні гідність, свободу і правильний вектор розвитку. За те і поплатилися.
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ДОНАЛЬД ТУСК ПОВІДОМИВ, ЩО ПРОТИ ПОВЕРНЕННЯ РОСІЇ ДО G7 І ЗАПРОПОНУЄ ТРАМПУ ЗАПРОСИТИ ЗАМІСТЬ НЕЇ УКРАЇНУ, ДЛЯ ПОЧАТКУ ЯК ВИСОКОГО ГОСТЯ.
Про це пишуть провідні польські ЗМІ.
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Украина единственная республика ,бывшего СССР не достигшая уровня ВВП 1991 года,самая нищая страна Европы ,самая высокая смертность и т.д. И каждый из них ответственен за этот современный геноцид украинской нации!
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Морда у пэтьки запухшая. Интересно, с будуна, или на пасеке у юща гостил?
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Дітки, покличмо хором діда Вітю: "Я-ну-ко-вич!"
І хто прибіжить? Циганський хлопчик, якому дали ім'я "Янукович" із закарпатського села.
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2215/116/78867/

https://zakarpattya.net.ua/News/156458-Nastupnoho-roku-tsyhanskyi-IAnukovych-z-zakarpatskoho-Serednoho-pide-v-shkolu
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Барыга уже синий! Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 3217 Нафига ему еще наливать? Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 69 Очень показательная фотка. Даже здесь с открытой хлеборезкой смотрит на Зеленского. Видно, КАК ненавидит. Ненавидит, ибо не хочет сидеть на нарах.
Надеюсь, это последнее фото перед заключением. Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 69 Я бы сказал ИСТОРИЧЕСКОЕ!
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А в цей час десь в далекому Ростові тріщать кулькові ручки....
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Для порохоботов. Я харьковчанка в 5 поколении (как минимум, раньше не знаю). В 2014 г. мы голосовали за Порошенко , и я в том числе. Это был май 2014 г. и он обещал остановить войну и дикую инфляцию, обещал продать Рошен, освободить Луганск и Донецк и искоренить коррупцию .Порошенко не выполнил НИ ОДНОГО СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ. Конечно Харьков, два раза не повторяющий ошибки, приграничный с ЛДНР город, где сотни тысяч переселенцев, проголосовал против Порошенко.
Порошенко - позор Украины, ограбивший и предавший свой народ, и я очень надеюсь, что он сядет в тюрьму лет на 20 минимум.
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а шо такое "ЛНДР",я извиняюсь ? Лугандон,что ли ?
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немає ніяких "народних республік " , є окуповані райони донецької і луганської областей . Прошу ретельніше добирати слова . З рештою згоден.
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Це ж треба так їх всіх спіймати! Ну, Кошкіна!
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В кадре чрезвычайно не хватает Виктора Фёдрыча и неба в клеточку.
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В этом весь Петя. Проигнорировать "Шествие достоинства", но поучаствовать в банкете.
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на снимке три пенсионера по возрасту, зато пять пенсионеров по уму
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Це по європейськи. Краще ніж ворогувати а з решту питань нехай розбираються правоохоронці
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