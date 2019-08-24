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Все про:День независимости (707) Харьков (4409)

 На День Независимости в Харькове прозвучали "Сто колоколов" в память о Небесной сотне. ФОТОрепортаж

В рамках празднования Дня Независимости в Харькове в память о Героях Небесной сотни на площади Конституции в центре города состоялась акция "Сто колоколов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, несколько сотен харьковчан - представители власти, воины АТО/ООС, общественные активисты, волонтеры, которые пришли на праздник на площадь Конституции, стали участниками всеукраинской акции "Сто колоколов". Сто ударов колокола прозвучали в записи в память о Героях Небесной сотни.

Здесь же состоялось возложение цветов к монументу Независимости и запуск сине-желтых воздушных шариков и венка, состоящего из воздушных шариков в форме цветов.

"Сегодня мы поздравляем с днем рождения Независимую Украину. Ей 28. Это возраст, в котором уже есть знания и опыт, однако до сих пор много энергии, стремление к познанию и переменам. Такая и Украина - открытая к новому, энергичная и активная, страна больших перспектив. И ее будущее зависит от каждого из нас, наши маленькие шаги претворятся в большой путь развития государства. Мы и есть Украина. Искренне поздравляю с праздником всех земляков и особые слова благодарности защитникам Украины. Вы отстаиваете свободу страны и ее будущее. Вечная память тем, кто погиб за Украину. Слава тем, кто живет для нее сегодня. С днем рождения, Украина!" - с таким поздравлением обратилась к людям на площади председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

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Днем в рамках праздника в Покровском сквере у площади Конституции пройдет рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2019" с участием бойцов из Харькова, Сум, Запорожья, Одессы, Киева.

На площади Свободы и в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдут праздничные мероприятия, в частности концерты артистов из городов-побратимов Харькова, гастро-фестивали на заводе "Арт-механика", где в качестве призов для победителей обещают годовой запас риса и хинкали.

Вечером в центре города с площади Конституции будет проведено Шествие защитников Отечества с участием участников АТО/ООС. На здании ОГА традиционный флаг Украины покажут в 3D проекции. В этом же формате продемонстрируют 3D mapping show патриотической тематики.

На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 01
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 02
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 03
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 04
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 05
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 06
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 07
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 08
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 09
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 10
На День Независимости в Харькове прозвучали Сто колоколов в память о Небесной сотне 11

23 августа в Харькове отмечали День Государственного флага и День Харькова, который празднует 365 лет со дня основания и 76 лет освобождения от фашистских захватчиков.

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Источник: https://censor.net.ua/p3144566
 
 
 Топ комментарии
 
Все розумію.........
А от "яким боком" небесна сотня до Дня незалежності - не розумію.
Таку акцію потрібно робити під час святкування річниці "майдану"
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Лучше бы один колокол. Да по гепе...
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Харькову и Днепру нужно присвоить звание "Город-герой" за то, что мы остановили российскую агрессию в 2014 г. Именно благодаря нам проект "Новороссия" в 2014 г. потерпел крах. И Харьков здесь занимает особое место - Россия в 80 км, Луганская и Донецкая область рядом, россияне считали нас своим оплотом - но мы послали их на*** и отстояли свой город.
История еще отдаст нам должное. Именно мы сохранили Украину в 2014 г.
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Все розумію.........
А от "яким боком" небесна сотня до Дня незалежності - не розумію.
Таку акцію потрібно робити під час святкування річниці "майдану"
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А найліпше, було б - провести справжнє розслідування та покарати справжніх вбивць цих людей. Ну і замовників цих вбивств.
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Це спроба банди зельцмана-бабломойского відвернути увагу від війни та тих хто зараз захищає Україну від "повстанців".
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Харькову и Днепру нужно присвоить звание "Город-герой" за то, что мы остановили российскую агрессию в 2014 г. Именно благодаря нам проект "Новороссия" в 2014 г. потерпел крах. И Харьков здесь занимает особое место - Россия в 80 км, Луганская и Донецкая область рядом, россияне считали нас своим оплотом - но мы послали их на*** и отстояли свой город.
История еще отдаст нам должное. Именно мы сохранили Украину в 2014 г.
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Проблема в том, ни прошлая якобы патриотическая власть шоколадки, ни тем более нынешняя явно не сделали из событий 2014-го года никаких выводов и продолжают делать вид, что Харькову и Одессе вообще ничего не угрожает (а это наиболее вероятные направления вторжения кацапов, при захвате Харьковской области наши войска на Донбассе окажутся под угрозой окружения, а при захвате Одесской мы будем фактически отрезаны от Черного моря + кацапы пробивают себе коридор в приднестровье) и Харьков со стороны орды вообще не защищен от массированного вторжения и через 1-1,5 часа после перехода границы кацапские танки будут в центре Харькова. Так что ничего еще не закончилось и рано на себя вешать лавровые венки спасителей Харькова.
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Вчера харьковцы отмечали день освобожденя Харькова от немецких фашистов в 1943г. В 2014г. была вероятность захвата Харькова российскими фашистами с помощью городской власти.-Харьковский сепаратист рассказал, как их поддерживали Кернес и Добкин.30.05.2016. Сейчас эти гниды вновь богуют.
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