EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  678  17
Все про:День независимости (707) Запорожье (1542) марш (522)

 Более тысячи человек вышли на "Марш Свободы" в Запорожье. ФОТОрепортаж

В субботу, 24 августа, сотни запорожцев приняли участие в "Марше Свободы". Колонна стартовала от бульвара Шевченко. Среди тех, кто поддержал акцию ветераны АТО, волонтеры, активисты Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "061".

Многие приходили семьями. Например, участник АТО Юрий Ковтун привел на марш сына:

"Считаю, что сегодня важный день, что мы должны показать, что он для нас значим, поэтому я пришел с сыном и в форме. Мы должны показать, что нам не все равно и мы есть".

Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 01

Участники марша шли по перекрытому проспекту до площади Героев. Колонну возглавили мамы погибших бойцов с их портретами.

Многие запорожцы пришли на акцию в вышиванках и с национальными флагами. Волонтер Умид Джупакулов взял с собой флаг, который с ним с 2014 года:

"Когда в 2014 году начались все волнения, Крым, Донбасс, я нашел предприятие, где изготавливали флаги и заказал два флага. Они тогда были очень дорогие, что-то около 350 гривен флаг. Один из них до сих пор у меня в руках, а второй подарил Малой гуманитарной академии, которая с первых дней очень помогала фронту".

Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 02

Во время марша сотни горожан кричали патриотически лозунги и пели украинские песни. На площади возле облгосадминистрации участники шествия возложили цветы у памятного знака Героям Революции Достоинства. Память погибших почтили минутой молчания.

Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 03

Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 04
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 05
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 06
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 07
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 08
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 09
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 10
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 11
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 12
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 13
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 14
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 15
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 16
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 17
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 18
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 19
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 20
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 21
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 22
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 23
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 24
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 25
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 26
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 27
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 28
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 29
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 30
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 31
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 32
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 33
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 34
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 35
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 36
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 37
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 38
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 39
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 40
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 41
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 42
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 43
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 44
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 45
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 46
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 47
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 48
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 49

Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 50
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 51
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 52
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 53
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 54
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 55
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 56
Более тысячи человек вышли на Марш Свободы в Запорожье 57

Источник: https://censor.net.ua/p3144563
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
какие счастливые лица на фото, это все оттого, что украина стремительно цветет и богатеет назло путену
 показать весь комментарий
 
 
Не Путину,а *****, займитесь своим образованием
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
аяяяй, как нехорошо ругаца матом на всеми уважаемом форуме, наверно, недостаток образования сказываеца, не правда ли?
 показать весь комментарий
 
Хай живе, хай живе, вільна Україна,
Хай живуть, хай живуть, славні козаки,
Хай цвіте, хай цвіте, червона калина,
Нехай згинуть вороженьки нга вічні віки!
 показать весь комментарий
 
 
Люди, бережіть Україну в своєму серці, в своєму домі!
 показать весь комментарий
 
 
Респект фотографу, бо світлини яскраві та з українським духом.
 показать весь комментарий
 
 
Для власти Запорожья праздника сегодня не существует? Почему она сама не организовала это шествие? Кого запорожцы избирают себе во власть? Сепаратистов? Так же и в Одессе.Огромный город, а ни одного памятника погибшим воинам АТО. Местные власти во многих городах Украины просто ватники и их нужно переизбирать. Если им праздник Независимости - не праздник, то пусть валят из власти и из страны, перо им в зад и пусть Зеленский следит как в каждом городе отмечают государственные праздники.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем эти упыри на народном марше нужны ? и чё с кацапстана видно что в Одессе нет памятников погибшим воинам АТО ? таки они в городе есть
 показать весь комментарий
 
Когда выезжал за пределы донецкой области, всегда убеждался,что люди и добрее и приветливее. Аксиома. Вот и теперь,глядя на лица этих людей,вспоминаю это..Как много можно сказать по лицам...Несмотря,что они на фоне советского говна,которое 30 лет не перестраивалось,лица все равно несут свою особенную энергию. А окружающее гавно мы перестроим. Лишь бы только видеть такие лица.
 показать весь комментарий
 
 
Подивись Ходу у Краматорську,чи Краматорськ не Донбас?
 показать весь комментарий
 
Слава Україні!!!!Народ України навчився Святкувати День Незалежності,це дійсно Народне Свято!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну давайте троли опять рассказывайте что люди вышли в поддержку Парашенка или Зеленского. До того зазомбировали население что люди просто на демонстрацию боятся выйти чтобы не оказаться в руках пропагандонов.
 показать весь комментарий
 
 
як гарно! які ж радісні і сонячні і святкові обличчя
дуже гарні фото!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх