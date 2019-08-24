 Более тысячи человек вышли на "Марш Свободы" в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "061".
Многие приходили семьями. Например, участник АТО Юрий Ковтун привел на марш сына:
"Считаю, что сегодня важный день, что мы должны показать, что он для нас значим, поэтому я пришел с сыном и в форме. Мы должны показать, что нам не все равно и мы есть".
Участники марша шли по перекрытому проспекту до площади Героев. Колонну возглавили мамы погибших бойцов с их портретами.
Многие запорожцы пришли на акцию в вышиванках и с национальными флагами. Волонтер Умид Джупакулов взял с собой флаг, который с ним с 2014 года:
"Когда в 2014 году начались все волнения, Крым, Донбасс, я нашел предприятие, где изготавливали флаги и заказал два флага. Они тогда были очень дорогие, что-то около 350 гривен флаг. Один из них до сих пор у меня в руках, а второй подарил Малой гуманитарной академии, которая с первых дней очень помогала фронту".
Во время марша сотни горожан кричали патриотически лозунги и пели украинские песни. На площади возле облгосадминистрации участники шествия возложили цветы у памятного знака Героям Революции Достоинства. Память погибших почтили минутой молчания.
Хай живуть, хай живуть, славні козаки,
Хай цвіте, хай цвіте, червона калина,
Нехай згинуть вороженьки нга вічні віки!
Слава Украине!
дуже гарні фото!!!
https://twitter.com/warface_withlov/status/1164945630751592449