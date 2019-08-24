 Более тысячи человек вышли на "Марш Свободы" в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "061".

Многие приходили семьями. Например, участник АТО Юрий Ковтун привел на марш сына:

"Считаю, что сегодня важный день, что мы должны показать, что он для нас значим, поэтому я пришел с сыном и в форме. Мы должны показать, что нам не все равно и мы есть".

Участники марша шли по перекрытому проспекту до площади Героев. Колонну возглавили мамы погибших бойцов с их портретами.

Многие запорожцы пришли на акцию в вышиванках и с национальными флагами. Волонтер Умид Джупакулов взял с собой флаг, который с ним с 2014 года:

"Когда в 2014 году начались все волнения, Крым, Донбасс, я нашел предприятие, где изготавливали флаги и заказал два флага. Они тогда были очень дорогие, что-то около 350 гривен флаг. Один из них до сих пор у меня в руках, а второй подарил Малой гуманитарной академии, которая с первых дней очень помогала фронту".

Во время марша сотни горожан кричали патриотически лозунги и пели украинские песни. На площади возле облгосадминистрации участники шествия возложили цветы у памятного знака Героям Революции Достоинства. Память погибших почтили минутой молчания.

















































































































