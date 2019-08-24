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 Общество, Фоторепортаж
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 В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В молебне участвовали Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви верховный архиепископ Святослав, епископ Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий, Старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, Президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Дов Блайх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В мероприятии также приняли участие:
• руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;
• Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;
• Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;
• Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;
• Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;
• президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;
• имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;
• пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтель.

Из государственных и политических деятелей в этот день в собор Софии Киевской пришли представители вновь избранной Верховной Рады, правительства, Офиса Президента Украины.

В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину 01

В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину 02

В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину 03
В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину 04
В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискриминация, преследования и пытки: Украина в ООН рассказала о притеснениях на религиозной почве в Крыму и на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/p3144554
 
   
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Барыга с подельниками замаливает грехи!!
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московский патриорхат проигнорировал ? В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину - Цензор.НЕТ 1821
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Тут є такі що ствержують, що МП то українська церква! Притому сама справжня! А хто проти - мародер. В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину - Цензор.НЕТ 5289
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Без якутского шамана всё это - херня .
Опиум для народа .
Нынешние попы , что с томосом , что без , верят только в одно - в зарубежные счета в банках .
Всё остальное - для лохов .
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Господи,бережи Україну.Нехай нерушима стіна Софіївської Оранти захистить нас
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Они правильно крестились, слева направо?
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