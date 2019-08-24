 В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Далее запланировано:

12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага

12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности

12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная

часть

13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального

молебна по погибшим в бою воинами Украины































Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.

Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.

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