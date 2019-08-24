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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:День независимости (707) марш (522) Богачук Олег (878)

 В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Начало движения колонны по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику - в 11-30.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Далее запланировано:

12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага
12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности
12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная
часть
13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального
молебна по погибшим в бою воинами Украины


В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 01
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 02
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 03
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 04
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 05
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 06
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 07
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 08
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 09
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 10
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 11
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 12
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 13
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 14

Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.

Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/p3144538
 
   
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СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ! С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ! СПАСИБО ГЕРОЯМ!
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Чекаю на справжню ходу гідності.
А не на виставу.
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на урочистостях на Майдані, стоять поруч Кравчук, Кучма та Ющенко.

немає тільки Януковича та Порошенка.

Петроолексійович поставив себе в ряд з Януковичем, в принципі він звідти нікуди й не виходив, лише одягнув нашу вишиванку, а під нею сховалось ригівське злодійське тільце.
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Официальный марш:
Пускали только по приглашениям и через рамку, остальные неблагонадёжные.
Начало: Гимн Украины. ремикс Гимна Украины, хип-хоп исполненый тупой овцой в шляпе-поганке и песня на крыше по мотивам Гимна Украины. Не хватало только игры зеленского на рояле. Зрители стоящие строем... ПОЗОРИЩЕ!!!
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Зебилы, бегите срочно на майдан, там у зельцмана массовки не хватает, одно белое братство!
Это ж какой то позор!
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