 Репетиция "Шествия Достоинства" прошла на Крещатике вечером 23 августа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На репетиции был замечен начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

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Фото, видео - Олег Богачук