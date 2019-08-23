 Репетиция "Шествия Достоинства" прошла на Крещатике вечером 23 августа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На репетиции был замечен начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.
Фото, видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На репетиции был замечен начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.
Фото, видео - Олег Богачук
Слава Україні!
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
сейчас дам достоверную инфу. Для иммитации наличия участников АТО и ООС на марше Зеленского бойцам выдают на парад липовые награды.Только для прохождения на марше. Вот этот боец не был на фронте, а на груди две награды за участие в АТО и награда от НГШ, которыми его не награждали
Александр Погребиски
@nasia014
·1 ч
В ответ
@13Hellis_13
Цей боець служить в тому батальоні де служив і я. Тільки, що звонив своїм побратимам. Підтверджую він не встиг це побувати на фроні, та не був нагородженим ще тиждень тому цими нагородами!
P.s. Еще запомнился импровизированный концерт британских волынщиков в Киеве после парада...