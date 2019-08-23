 Лозунги "Слава Украине!" и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так в оккупированном городе Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры ( улица Ленина), памятнике "погибшим воинам-казакам и ополченцам" (район улицы Ленина), ДЮСШ (улица Ростовская).

Надписи "Слава Украине" по улицам Молодежная 16,18 и Ростовская 21.







