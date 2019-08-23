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 Лозунги "Слава Украине!" и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага. ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях в день Государственного флага Украины патриоты нарисовали украинские флаги и напсиали лозунги "Слава Украине!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так в оккупированном городе Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры ( улица Ленина), памятнике "погибшим воинам-казакам и ополченцам" (район улицы Ленина), ДЮСШ (улица Ростовская).

Надписи "Слава Украине" по улицам Молодежная 16,18 и Ростовская 21.

Лозунги Слава Украине! и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 01
Лозунги Слава Украине! и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 02
Лозунги Слава Украине! и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 03
Лозунги Слава Украине! и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144512
 
   
 Топ комментарии
 
а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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неужели, одна умная мисль проскочила=))

Аваков предложил Минфину купить у МВД конфискованные наркотики и продать в Россию
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а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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Ты и здесь высрался порохосвин. Расскажи лучше как твое Порося сдавало дамбас без единого выстрела, было категорически против перекрытия границы и визового режима с окупантами и вплоть до массового расстрела в Иловайске отказывалось признавать что в Украине уже росийские войска Лозунги "Слава Украине!" и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага - Цензор.НЕТ 2935
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ну и как тебе, границу уже закрыли, воевать закончили, время бедности кончилось ....
ок, это уже "есть" а что зебил сделал реально хорошо, ну хоть две значимые вещи (шаурма и новый офис президента не считается)
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А фонтаны, фонтаны забыли. Это большое достижение во внешней политике. При порохе, такого не было.
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Индеец на работе... Не мешай. Легко ли с самого утра и до поздней ночи карябать под каждым постом? Кто выдержит? Но нужно...он флагман- пустомеля, выкладывается по полной.
Его петрокоменты как и он сам- вакуум, то бишь пустота. Так...дурачки цензоровские....
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кто тебе номер присвоил - жена или подруга и уточни ,ты у нее 20 или 21 - вот в чем вопрос?
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ты самка собаки - за первые 100 дней при Порохе было освобождено к концу августа более 200 населенных пунктов и 75% территории Луганской и Донецкой области - создана международная коалиция - цапов выкинули из ПАСЕ и G8 - вице президент США лично прилетел в Украину - если бы не цапы,а вернее их прямое вторжение - то АТО и закончилось бы в сентябре - все это факты а ты балаболка без совести и памяти
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И свинарчуков нет. Не будут запчасти с 500% наваром ридной Неньке Украине загонять.
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будут прямые официальные поставки от рособоронпрома ?
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Ето наши украинцы, наши люди, которые ждут чтобы их освободили, а не закончили войну и нарисовали новую границу где ***** укажет
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Але їх меншість, бо окупанти змінюють населення.
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Молодцы ребята. Время вашего освобождения настанет!
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Шкода що цих патріотів там так мало ! І певен, що совки і гомосовєтикуси так і не перетворилися на патріотів України навіть за 5 років війни. "Одінарот... пукінввєді... расєя...!" - невиліковне
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Девяностолетние украинские старики под кацапской оккупацией на Донбассе отмечают день украинского прапору.Но ни Мародёр,ни Зе не спешат их освобождать.
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