 "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.
"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры.
Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.
Также президент пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.
Напомним, 2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.
нострадамус херов
На останньому фото навіть сам ЗЄ преться зі свого висєра.
и только наше теля решило покончить с проблемой раз и навсегда
бороться можно,не вопрос.в конце концов движущая сила прогресса-єдинство и борьба противоположностей.
только вот победить можно только на кладбище
а там хоть потоп, как то так
І спростування цього можливо лише за реальних дій...
Чекаємо...
Сподіваюся, в Зе' вийде...
везде сидят чиновники, разные менты, БУшники, налоговики и прочии прочии, которые привыкли к красивой жизни, ничего не производить, но вкусно кушать и это система формировалась годами, везде свои люди, свои кланы
- Ну да, мы новая команда... ля - ля - ля
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Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.
С Тимошенко Зеленскому договорится не удалось. То ли аппетиты у нее большие, то ли не желает быть страховкой шулеров. "Батькивщина" даже отозвала свою кандидатуру на вице-спикера.
Герус давит на "Энергоатом" на снижение объемов генерируемой электроэнергии. Дешевизна электроэнергии АЭС рушит угольную схему, фактически делая ее ненужной. Ахметов в этом участвовать не желает и начинает закупать уголь за рубежом, где он стоит в разы дешевле. Но Герус упорно хочет вернуть в работу прежнюю схему ограбления бюджета.
У Зеленского хотят вернуть Зеркаль в МИД. Условие - "гибкость в определенных вопросах".
Причина - нет кадров.
По самым скромным подсчетам около 15-20% документов просто не доходит до рассмотрения Зеленского. Особенно много таких документов в бумагах министерства финансов, где каждый третий документ уходит Маркаровой от ОПУ, а не президента.
Еще один клубок проблем - руководитель НАБУ Сытник. Переговоры Ермака и Джулиани показали, что Сытника нужно убирать с должности и этого ждет США. Юридически это сложно, потому ему предлагают уйти по-хорошему на место заместителя генпрокурора. Этому может серьезно помешать наметившийся союз Баканова и Сытника, потому идея убрать Баканова с СБУ на должность генпрокурора и отправить туда же и Сытника начинает казаться Зеленскому все более привлекательной.
Вчера состоялось (уже поздно вечером) заседание в ОПУ по поводу подготовки к первой сессии ВР. Разумков убедительно настаивает на быстрейшем решении по формированию правительства и избранию премьер-министра. Причина - начавшаяся дефрагментация и расслоение фракции "Слуга народа". Фактически уже сформирована одна фракция в составе 16 человек. Собственно не подконтрольных Зеленскому и К в парламенте человек 30-35. Для подстраховки идут переговоры с Тимошенко, в обмен на пост вице-спикера парламента от ее партии.
Россия подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок. (см. сообщение от 21.08.2019 г.)!!!