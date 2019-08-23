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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Всемирный Банк (329) Зеленский (2535) Офис Президента (66)

 "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Также президент пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, 2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее, - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка 01
Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее, - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка 02
Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее, - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144508
 
 
 Топ комментарии
 
Я так и знал, что в импотенции Зебила виноват Порошенко "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 4375
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пфф...классика - не можешь победить - возглавь!!! "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 7479
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сша не победили,германия не победила,франция не победила.даже швейцария при всем благополучии принимает коррупционеров всего мира.
и только наше теля решило покончить с проблемой раз и навсегда "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 2850
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пфф...классика - не можешь победить - возглавь!!!
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Щось схоже я вже чув п'ять років тому... Мабуть від Петра текст промови залишився...
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Я так и знал, что в импотенции Зебила виноват Порошенко "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 4375
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то есть, по одной фразе "порохососы, фас! " ті провел урологические исследрвания на расстояниии и определил причину болезни...
нострадамус херов
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Нострадамус будущее предсказывал, а не на расстоянии такие как у тебя девиации лечил "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 1153
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Петюшка-это результат случайной химической реакции пороха и поросячей мочи.Высокотоксичная и вонючая жижа!
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Где ты уже увидел импотенцию? Не надо свои проблемы прилюдно оглашать. Все только начинается. Жаль только,что у новой власти,наверное, не дойдут руки до платных тараканов,которые испражняются в каждой новости против Зе и обеляют государственного преступника пецю пороха. Или ты уродец против борьбы с коррупцией?
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они уже устали, еле тявкают, вангую будет не более 40-50 вісеров
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Шас вам между Ревой, Собаковым и Коболевым премьера выберут, вместе поржем "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 2405
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ты сейчас утверждаешь что при твоем вороватом божестве во власти были исключительно ****** ???
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Зебил выберет самых одиозных порошенковцев против которых вы, зебилы, еще полгода назад горло рвали. Правда смешно, что Зебил этих пид...ов повышает? "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку - Цензор.НЕТ 1443 Он вас вые...л вместе. Ну с Разумковым и Богданом "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку - Цензор.НЕТ 2564
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Бывает, что жизнь не удается. Но у опущенных все получится-год свиньи как-никак-на шаурму сгодятся.
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Порохоботство - очень коррумпированная отрасль
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ты же лечишь на расстоянии, нострадамус херов
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Ещё как лечится,если жрать захочется-вот Ируся булки раздвинула и уже не зебил,а Наш Президент!
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Зєбєлізм навіювався двома короткими фразами: "усьо будєт пучком.... зуб даю", а далі мовчання, мовчання.... Все по системі Чумака.
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Ага. Хером по роялю постучишь и победишь ее "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 6714 Игорь Валерьевич для этого тебя что-ли выдвигал, маэстро "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 3559
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Цікаво, а буде в цьому відшукана зрада?
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Я в это, может быть, поверю, если уберут смотрящего от бени богдана, а беню посадят.
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Не сомневайтесь, Беню посадят... на трон, скоро, скоро "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 3559
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Нах.. этот трон ему нужен? Все ниточки и так в его руках.
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Черговий жарт про корупцію від 95 кварталу.
На останньому фото навіть сам ЗЄ преться зі свого висєра.
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Для начало убери все старые кадры времен порохобыдла:сабакова, хомчака, супруншу и многих других
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сша не победили,германия не победила,франция не победила.даже швейцария при всем благополучии принимает коррупционеров всего мира.
и только наше теля решило покончить с проблемой раз и навсегда
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А якщо це станеться! Що будеш говорити?
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та с кем совок только не боролся...и с империалистами,и с безграмотностью,и с пьянством,и с наркоманией,и со спидом....и шо?кто кого победюл?

бороться можно,не вопрос.в конце концов движущая сила прогресса-єдинство и борьба противоположностей.
только вот победить можно только на кладбище
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Буду говорити, що ми повернулисьв совок: Тоді офіційно не було ні корупції, ні проституції, навіть сексу.
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ну ты нагыгал бреда США точно чемпион коррупции ))) как там с твоим высером о финансировании Зе из мацквы ??? готов нести наказание за антигосударственную пропаганду ???
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На сколько понял, новая власть хочет продать гос предприятия, а это очень серьезный шаг в уничтожении коррупции! Будем надеяться, так и будет.
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Ну, да сколько продали гос собственности, а коррупции как то меньше и не стало. А выросла в разы....
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В Украине более 3000 гос предприятий! Это ужасно просто! О какой рыночной экономике может идти речь....
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Форма собственности не определяет модель экономики. Китай тому пр мер, как и Сталин в СССР.....
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Причем тут Китай? Мы Одной ногой в совке, другой непонятно где... экономики нет как таковой вообще. А на счет формы собственности, это вы шутите что ли? В Украине большая часть гос предприятий убыточны и датируются из бюджета. То есть за наш счет... Через фирмы-прокладки на тендарах отмываются миллиарды... Отсюда и сумасшедшая коррупция.
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И как патриотам не противно сидеть возле этого малороса пианиста ? "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 63
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срузгий, у тебя айпи испортилось))) видно откуда ты)))
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Картинка от смены IP никак не изменится.
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конечно нет) зато мы точно видим мацкавитность ахтора картинок)
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мацкавитость? Эта картинка - суть вождя зеленокожих.
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Рост Наполеона, планы Напалеона. Судьба Наполеона?
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Почему? Рост, планы, взялся практически не откуда.... Феерическое начало. Печальный конец?
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зебилы - знаете по чему прилетел Мелпас - да все очень просто - из за открытия рынка земли - он настаивает шоб землю продавали и иностранцам - факт - так шо вас в крепостные уже готовят))))))
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Тебе мінстець вирішив в кріпацтво продати?)
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крепостные это когда не имеешь права свою землю продавать) скажи шоб адекватную методичку принесли, рошенобредни зашкаливают. И таки НУЖЫ иностранные покупатели, много, а то будет как с энергетикой и рыжим сепаром
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наши латафундисты, где и ваш Петя против))
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главное, чтобы отобрали землю у потомка комми 133133,
а там хоть потоп, как то так
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Ну..ты же крепостной петрушки и ничего, даже рад походу.
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Тобто повна перемога над корупцією? А чи не є така заява демагогією?
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Кожну заяву будь-кого можна вважати демогогією...
І спростування цього можливо лише за реальних дій...
Чекаємо...
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Не дочекаємося, бо нема прикладів повної перемоги над корупцією.
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Але... Все колись буває в перший раз...
Сподіваюся, в Зе' вийде...
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починати треба з Педро, а там потихеньку і всіх його шавок передавити
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вопрос только как?
везде сидят чиновники, разные менты, БУшники, налоговики и прочии прочии, которые привыкли к красивой жизни, ничего не производить, но вкусно кушать и это система формировалась годами, везде свои люди, свои кланы
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- Как вы сказали, победить? Полностью?
- Ну да, мы новая команда... ля - ля - ля

"Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 1727
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ЗЄпарламент корупцію просто узаконить, вона стане звичаєм і підлягатиме розгляду звичаєвим правом.
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точно, відкриэмо тіньовий злочинний ринок по торгівлі органами порохоботів
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Який там ринок органів! Тобі вистарчить "обувной щоткі понюхать" щоб уявити пусю Сари.
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Сколько нужно голосов в Раде , шоб проголосовать за смертную казнь , 226 чи 300 "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 6449
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За які злочини і що ми після цього отримаємо від ЄС?
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в Китае их по 100 шт в месяц растреливают и доси не победили . ну понятно .надо ш говорить красивые слова как со сцены .всем нравится в итоге Зеро .
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Украина - не Китай. У нас, если начать стрелять, через год людей не останется..
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так почни з Бєні!!! Всі докази злочинів належним чином задокументовані!!! Нашим слідчим ні хрена і робити не потрібно! Бери- і до суду!!!! Або до американської Феміди,- там його і упакують на довічне! 470 лярдів баксів, вкрадених в Україні, відмив саме там!!! Шо, чмо брехливе, слабо???
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Портнов, Шефир, Бабломойский, аферист Богданчик, рыготина Разумков, клоуны и администраторы Шапито 95 уже готовы к борьбе с корупцией...
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Похоже что "борьба с коррупцией" будет схожа с "построением коммунизма" при совке.Немало состояний будет сделано на єтой теме.
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так а шо, Петруню таки посодют?...а кто бу порохоботов содержать?....ща зарыдаю "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку - Цензор.НЕТ 9026
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Еще вчера Разумков настаивал на скорейшем формировании Кабинета Министров и назначении премьер-министра Украины. После грохочущего появления Авакова процес застыл, депутаты распущены до 27, а вопрос Кабмина на первом заседании новой ВР рассматриваться не будет...

Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.

С Тимошенко Зеленскому договорится не удалось. То ли аппетиты у нее большие, то ли не желает быть страховкой шулеров. "Батькивщина" даже отозвала свою кандидатуру на вице-спикера.

Герус давит на "Энергоатом" на снижение объемов генерируемой электроэнергии. Дешевизна электроэнергии АЭС рушит угольную схему, фактически делая ее ненужной. Ахметов в этом участвовать не желает и начинает закупать уголь за рубежом, где он стоит в разы дешевле. Но Герус упорно хочет вернуть в работу прежнюю схему ограбления бюджета.

У Зеленского хотят вернуть Зеркаль в МИД. Условие - "гибкость в определенных вопросах".
Причина - нет кадров.

По самым скромным подсчетам около 15-20% документов просто не доходит до рассмотрения Зеленского. Особенно много таких документов в бумагах министерства финансов, где каждый третий документ уходит Маркаровой от ОПУ, а не президента.

Еще один клубок проблем - руководитель НАБУ Сытник. Переговоры Ермака и Джулиани показали, что Сытника нужно убирать с должности и этого ждет США. Юридически это сложно, потому ему предлагают уйти по-хорошему на место заместителя генпрокурора. Этому может серьезно помешать наметившийся союз Баканова и Сытника, потому идея убрать Баканова с СБУ на должность генпрокурора и отправить туда же и Сытника начинает казаться Зеленскому все более привлекательной.
Вчера состоялось (уже поздно вечером) заседание в ОПУ по поводу подготовки к первой сессии ВР. Разумков убедительно настаивает на быстрейшем решении по формированию правительства и избранию премьер-министра. Причина - начавшаяся дефрагментация и расслоение фракции "Слуга народа". Фактически уже сформирована одна фракция в составе 16 человек. Собственно не подконтрольных Зеленскому и К в парламенте человек 30-35. Для подстраховки идут переговоры с Тимошенко, в обмен на пост вице-спикера парламента от ее партии.

Россия подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок. (см. сообщение от 21.08.2019 г.)!!!
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Коррупция, как и мафия - бессмертны. Он шо не в курсе дела? Пабидитиль хреноф.
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Коррупция непобедима поэтому пиариться на ней можно вечно
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Проблема з корупцією в Україні - це лише одна проблема у взаємовідносинах України зі Світовим банком. Не менш важливою проблемою є згортання ринкових відносин в Україні після того, як постали 73/43%зебілів на чолі з бенею і клованом у підтанцовці. А потім, коли постане монобільшість - будуть антиринкові закони, які також не сподобаються (м'яко кажучи) МВФ, СБ, Венеціанській комісії, ЄС, ПАРЄ, тощо...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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