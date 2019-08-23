 МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

МИД РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"

Он, правда, частый гость других парадов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

Понимать нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА

Роттердамские шахтеры

Моно ЛіЗе!

Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

G8 - первое групповое фото

Словами классиков

Логично...

Информбюро: только в России всё стабильно…

Нічого про Україну без України!

Больше фотошопов смотрите здесь