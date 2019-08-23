 МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

МИД РФ уполномочен заявить...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"
Он, правда, частый гость других парадов...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль
Понимать нужно!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА
Роттердамские шахтеры
Моно ЛіЗе!
Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа
G8 - первое групповое фото
Словами классиков
Логично...
Информбюро: только в России всё стабильно…
Нічого про Україну без України!
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Так-так здгавствуйте, я Изя Рамштайн, и очень рад что вы решили посетить мой концерт
«Слава Украине!» - Джонсон и другие британские политики поздравили украинцев с Днем независимости
- макрон, ты чё совсем? обещать раша-микрону возврат в G-7? ну???
- так я... это... чисто поржать ...
Хм.....
унижение которое на себя добровольно повесил мудрый и простой нарид Украины..., и это так, не смотря на то что и Макрон и Трам те еще ПОЦы..
Моно ЛІЗе
Если придётся когда то выбирать между Паркинсоном и Альцгеймером... предпочтительней всё ж Паркинсон..
потому что лучше пролить немного вина..чем забыть где оставила бутылку...
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