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 МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

МИД РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Он, правда, частый гость других парадов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Понимать нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Роттердамские шахтеры

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Моно ЛіЗе!

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

G8 - первое групповое фото

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Словами классиков

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Логично...

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Информбюро: только в России всё стабильно…

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Нічого про Україну без України!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3144491
 
   
 Топ комментарии
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Кстати, насчёт раммштайнов, сорри за оффтоп, вспомнилось, некий райцентр, везде афиши, сегодня в нашем дворце культуры концерт Раммштайна. Ну, народа собралось валом, все ждут когда начнётся и недоумевают, дескать такая маленькая сцена, и ни тебе ни аппаратуры, ни усилителей, ни прочей лабуды. Наконец наступает время концерта, на сцену выходит такой маленький парняга со скрипочкой произносит:
Так-так здгавствуйте, я Изя Рамштайн, и очень рад что вы решили посетить мой концерт
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Я канешно не гей, но Зверев таки красивее Захаровой.
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У него ж вроде пластика после аварии, а Захарова чисто руцькочелюстная, настоящий потомок мокшанских алкоголиков.
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Я даже не знаю как это прокомментировать. Копролатрия - вот подходящее слово, благо гугол даже не может это перевести
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Судя по высказыванию, вы суровей ихнх этих челябинских как-их-там
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Дипломат не должен быть красивым, он должен быть умным.
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Кроме шуток
«Слава Украине!» - Джонсон и другие британские политики поздравили украинцев с Днем независимости

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3578
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Я как бы не слишком приветствую Джонсона (слишком уж хитромудр, ну то таке), но в любом случае пропущу глоточек ответно в его честь
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МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2265

- макрон, ты чё совсем? обещать раша-микрону возврат в G-7? ну???
- так я... это... чисто поржать ...
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Это мне так кажется или пан Бутусов цензора хозяин топит против Зе за Порошенко?
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За Европейского лидера ,а не за малороса рояльного.
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Что в Зелененьком не нравится то ? И не надо пищать что клоун. Он шоумен. Поднять медиа компанию с квартала.. ( 95 квартал ) Это надо постараться.
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Ну вот пускай и далее пиписьктй по клавишах стучал бы,а мне как за президента Украины за него стыдно.
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А что в нём должно нравиться МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9229 . ?? Пускай он своей Ленке нравится , а в управление державой не суёт нос. Не его это . Вот Кварталом пусть и занимается , там он профи ..
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Не кажется. Конкретно Зеленского опускает. Одни новостные сообщения чего стоят....
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Царя абижають..кудах кудах..А когда на Петю были фотожабы то ты аж усерался от радости, а тут шо то скис как вчерашний кефир...
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Подзвони Бакланову.Хай просчупаєть єтого чорта.
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Вы ошибаетесь... Больше чем зе сам себя опускает, его никто не может опустить)
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алярм царя батюшку шмарклю зилёную абидели..кокоокок
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Ввх не смог побороть Порошенка напрямвю, он его поборол подло по руски через вас зебилы малороские. И это правда, не стеб над вами зебилье.
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Дебил кацапофашистский, ну тебе из Лахты оно виднее кого и чего там побороло ваше *****. Ежели побороло, то чего ж тады вас, ушлепков пригожинских, отрядило на Цензор топить за свово торгового партнера? Думай, шо серешь в сети, чепушило дырявое, думай...
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Походу модер не дает в обиду вашу сладкую парочку. Працивные)))
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Для тебе є відкриттям те що Цензор з початку свого існування був Помаранчевим, потім антиригівським, Майданним, а тепер - порохоботським ресурсом. Пролий за собою воду і вийди за двері.
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Для тебе ці є відкриттям? Цензор від початку є Помаранчевим, Майданним, а тепер Порохоботським ресурсом. Усім іншим рекомендується спустити за собою воду і вийти.
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Если вам ,товарищ удмурт так кажется, то вы обратитесь пожалуйста в в лигу сексуальных реформ, ну или к гундяю, что впрочем, одно и тоже
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Та да, вот если б на Петю были фотожабы ото б ты нахваливал - аж вспотел бы...
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Коллегам зебильцам показал перл из фейсбука Дубинского со словами " Так вот какие слуги народа " . Все молча разошлись . Никто даже слова плохого о Порошенко / как обычно / не сказал . Чудеса !
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Ага, у нас тут тоже один есть, за Порошенко, жалко на нео было смотреть: он всех убеждает мол По спаситель, а его все найух. Аж жалко его становилось, пророк Илия почти
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"два и половинка мужчины...." МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8489
Хм.....
унижение которое на себя добровольно повесил мудрый и простой нарид Украины..., и это так, не смотря на то что и Макрон и Трам те еще ПОЦы..
МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7474
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вот это так точно мимо..убрали бы от греха подальше..

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4653
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Та да - Захарова на фоне дерьма как то еще неплохо смотрится .
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Эн‏ @nutiknikita 24 ч.24 часа назад

Если придётся когда то выбирать между Паркинсоном и Альцгеймером... предпочтительней всё ж Паркинсон..
потому что лучше пролить немного вина..чем забыть где оставила бутылку...
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Господи, за яку хню Пепс 5 років бабло на вітер викидає...
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А шо ж у ЗЕбилятни так горит аж пеной изошлись если это такая хня???
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Походу пердаки пылают у вас, свинособак соевых. МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1980
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Все нормально, мы уже привыкли к ответам малороского зебилья.
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+ 1)) Даунбасячий электорат ЗЕкловуна в своём репертуаре..
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Шоб увидеть ваше рыго-зебильное нытьё , денег не жалко . МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7414 ю
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Тобто бабло у Пепса таки смокчете. МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 556 Так і запишемо. Що ще насмоктали? Чи нализали? МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3998
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На лбу себе запиши , тату набей ,, шоб не забыл ненароком ..! .
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младориг убойний получився! автору зачьот! МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1524
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Если на русския исчезнет вся водка-русския будут там,где водка не исчезла.Доказал рус с Кия.
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