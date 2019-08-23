 Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Неизвестные украинские патриоты напомнили оккупантам о незаконной аннексию Крыма и разрисовали стелу "Интурист" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Иловайске неизвестные патриоты разместили флаг Украины на выезде из города.



