 Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал.
"Неизвестные украинские патриоты напомнили оккупантам о незаконной аннексию Крыма и разрисовали стелу "Интурист" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в оккупированном Иловайске неизвестные патриоты разместили флаг Украины на выезде из города.
Шкода що в Україні немає ні свого потужного флоту немає і ядерної зброї ... довно б кремлівські окупанти спустили в тимчасово захопленому Криму свої окупаційні кацапські прапори .... А так деоккупація нашого рідного українського півострова від російських загарбників поки дещо затягнеться.