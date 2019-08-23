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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Краматорск (1854) флаг (669) Донецкая область (4337) флешмоб (116)

 Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области ко Дню Государственного Флага 240 военнослужащих на площади образовали огромный тризуб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. 

"В Донецкой области отметили День Государственного Флага Украины... Празднование продолжилось флешмобом, в котором на центральной площади города 240 военнослужащих образовали огромный трезубец, а также развернули флаг Украины. В конце над присутствующими пролетел вертолет с желто-голубым флагом", - говорится в сообщении.

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Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске 01
Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске 02
Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске 03
Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске 04
Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске 05

Источник: https://censor.net.ua/p3144418
 
   
 Топ комментарии
 
был бы неплохой случай если бы штейн вместе с хуйленком оказались в одном месте в Украине. Одним ударом тапка можно было бы двух тараканов размазать.
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Вполне возможно что в последний раз , в следующем году скорее всего уже там будут стоять кацапские военные и образовывать кацапскую курицу Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 9104
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по каким дуркам вас минстець набирает..?
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нее,это смарчок в рожу шоколадных свиней До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську - Цензор.НЕТ 7352
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чипушиле видать муха залетит скоро в форточку или в дупло.
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_Не. Там припёрся сурок и оккупанты грузят броню на платформы. Видимо, близок момент имплантации опухоли в Украину и торжественный парад рашистов в Киеве. Перед путлером и зельцем.
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был бы неплохой случай если бы штейн вместе с ********* оказались в одном месте в Украине. Одним ударом тапка можно было бы двух тараканов размазать.
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Скоріш за все це тролінг Чепушили і його рабів з боку патріотів України.
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А в Харькове сегодня уже праздник,и завтра и после завтра.Всё грандиозно.Очередной парк открывают,парад вишиванок,концерты звёзд и американских -тоже.Скоро ,очень скоро Бал Хризантем..Возле моей халупы наконец ,впервые за 15 лет отремонтировали асфальт,засыпали стихийную свалку и воздвигли спортплощадку с тренажёрами.Я рад, что и в наше городское захолустье пришла небольшая радость.А Болльшая радость будет,когда наши хлопцы для начала перестанут погибать,пленные вернутся домой.
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А в Трускавце креативщики до такого не додумались.....
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Який патріотизм - такого розміру й тризуб. 24 тисячі військових - ото тризуб. А це - китайцям посміятися.
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Луче би эти 240 военних образовали ударную группу и уничтожили пару сотен сепаратистов
А писюшными флешмобами лучше исполняют девочки в минитрусиках
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Краматорськ саме патріотичне місто України.Слава Україні!!!!Завтра буде Хода Патріотів України.
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Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 682

Світові лідери та посли іноземних держав удають, що на Донбасі триває перемир'я. Робить це й українська влада. Лише Росія цьому не надає значення: вона продовжує обстріли, продовжує звинувачувати українських військових у тому, що це вони вбивають мирне населення. Росії однаково - є перемир'я чи його немає: її населення про цю війну не знає, тому від неї не втомилося. Росії нікуди поспішати. Тож російська гібридна армія на Донбасі продовжує стріляти й убивати українських військових. Бойові втрати співставні з тими, які були й до оголошення перемир'я. За даними ОСС, протягом «миру», тобто з 21 липня, загинуло 8 бійців, у червні загиблих було 8, у липні - 14.

Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 4978

Щоб не перетворитися на живі мішені, українські сили змушенні відповідати на ворожий вогонь. Незрозуміло, роблять вони це на свій страх і ризик - чи мають санкцію від Головнокомандувача.
Принаймні, якщо ще кілька місяців тому ми бачили горді відео про те, як наші знищують позиції окупантів, то зараз таких відео майже немає, як немає й офіційних повідомлень про вогонь у відповідь. Із даних спостережної місії ОБСЄ можна зрозуміти, що окупанти стріляють по наших позиціях у 3,5 рази частіше, ніж ми, ймовірно, відповідаємо.

Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 2285
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Частина українців, яка розуміє, чому ця війна виникла і яка її мета, дуже хвилюється з приводу того, що ЗСУ нічого не кажуть про вогонь у відповідь, переживає, що по наших стріляють абсолютно безкарно. Це не додає внутрішньої єдності й стабільності.
Можливо, нова українська влада, яка прийшла на гаслах миру, вирішила зробити цю війну непомітною для тієї частини суспільства, яка й так воліє війни не помічати. «Війна - шлях обману», писав класик військової думки Сунь Цзи. Тож можна змінити стратегію інформування про цю війну власного населення (це - теж частина війни), можна удавати, що дотримуємося миру. Головне - самим правильно оцінювати реальність. Насторожує те, що Зеленський ніколи не говорить про Росію як про агресора, не показував її у своїх допрезидентських фільмах і шоу. Можливо, він просто не хоче помічати цієї війни.

Та головне - не здавати позицій. Бо зараз, як бачимо із заяв французів і німців, є загроза того, що нам нав'яжуть мир, котрий зруйнує нашу Незалежність і позбавить залишки Української держави шансів на розвиток. Перетворить нашу Батьківщину на вічну сіру зону.
Щоб цього не сталося, президент Зеленський має проявити характер і наполягати під час міжнародних зустрічей та дзвінків іншим президентам на тому, що російський варіант миру нам категорично не підходить, що ми стоятимемо на смерть. Бо головна мета Росії - встромити окуповані території, які будуть керуватися з Москви, у політичне тіло України.
Це означає, що «обрані» на цих територіях фсбшники засідатимуть в нашому парламенті. Вони розвалюватимуть українську державу зсередини і торпедуватимуть будь-які позитивні зміни, направлені на економічний чи соціальний розвиток. Це вже не кажучи про те, що через «автономний» Донбас російські спецслужби матимуть змогу діяти на всій території України й викрадати неугодних.
Водночас, Зеленський має унікальний і сильний артефакт - свою популярність серед російськомовного населення колишнього СРСР. Він має розповідати йому, що війна існує. І що російські умови для нас неприйнятні, що російське керівництво має зайнятися облаштуванням життя своїх громадян - а там проблем вистачає - а не вести війни на чужих територіях. Зеленського почують і йому повірять якщо не всі, то багато хто з його фанатів «за порєбріком». І це - сильний важіль впливу на російську верхівку та Путіна.

https://petrimazepa.com/uk/na_skhodi_vidnovilasya_povnocinna_poziciyna_viyna_i_zakhid_i_ukraina_roblyat_viglyad_scho_ii_nemae
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