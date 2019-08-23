 Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В Донецкой области отметили День Государственного Флага Украины... Празднование продолжилось флешмобом, в котором на центральной площади города 240 военнослужащих образовали огромный трезубец, а также развернули флаг Украины. В конце над присутствующими пролетел вертолет с желто-голубым флагом", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага. ВИДЕО









