 Вместо "Градов": в Украине испытали новую мощную систему залпового огня "Берест". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Проект - глубокая модернизация существующего комплекса БМ-21 "Град". Ее суть - в замене существующих агрегатов, а также в применении новых устройств. Все комплектующие - украинского производства, что значительно снижает стоимость изделия и исключает импортозависимость. "Берест" способен заменить в войсках морально и физически устаревшие еще советские "Грады".

Проект "Берест" предусматривает сохранение основных особенностей базового образца и нескольких его агрегатов. В то же время здесь заменят разнообразные узлы и установят современные устройства. По данным разработчиков, это позволит оптимизировать производство, повысить технические характеристики и улучшить боевые качества комплекса.

Установка дополнительных десяти пусковых труб увеличивает мобильность и мощность "Береста" для поражения целей с разных позиций, без дополнительной перезарядки боекомплекта.

Разработчики проекта отказались от базового шасси устаревшего "Урал". Теперь используется шасси КрАЗ-5401НЕ. Это мощный грузовик с полноприводной двухосной базой с комфортной и удобной для расчета четырехдверной кабиной. Экипаж на марше и во время стрельбы может находиться в кабине с двухрядным расположением сидений. Наличие некоторых новых приборов позволяет ему осуществлять подготовку к стрельбе и вести огонь, не покидая кабины. Рабочие места экипажа оснащены всем необходимым оборудованием - пультом управления, пусковой установкой, навигационной системой и средствами связи. Планируется установка бортового компьютера, который позволяет в режиме онлайн принимать координаты и разведданные для поражения целей.

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"Во время проектирования "Береста" тесно сотрудничали именно с теми, кто обслуживает в условиях боевой обстановки ракетные системы залпового огня - военными артиллерийских подразделений. Учли их советы и пожелания", - отметил главный инженер завода Станислав Войтенко.

Недавно проведены успешные ходовые испытания "Береста", решено заменить шины на более мощные, для увеличения проходимости авто на местности.

Сейчас "Берест" готовят к выставке "Оружие и безопасность", которая состоится в октябре в Киеве. Коллектив Шепетовского ремонтного завода имеет огромные надежды, что их проект заинтересует прежде всего представителей Вооруженных Сил Украины, и этот комплекс значительно усилит боевые возможности артиллерийских подразделений украинской армии.



Фото: сайт АрміяInform