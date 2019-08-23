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 Вместо "Градов": в Украине испытали новую мощную систему залпового огня "Берест". ФОТОрепортаж

Предприятие "Шепетовский ремонтный завод", входящий в концерн "Укроборонпром", за собственные деньги разработало проект реактивной системы залпового огня, которая получила обозначение БМ-21УМ и название "Берест".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Проект - глубокая модернизация существующего комплекса БМ-21 "Град". Ее суть - в замене существующих агрегатов, а также в применении новых устройств. Все комплектующие - украинского производства, что значительно снижает стоимость изделия и исключает импортозависимость. "Берест" способен заменить в войсках морально и физически устаревшие еще советские "Грады".

Вместо Градов: в Украине испытали новую мощную систему залпового огня Берест 01

Проект "Берест" предусматривает сохранение основных особенностей базового образца и нескольких его агрегатов. В то же время здесь заменят разнообразные узлы и установят современные устройства. По данным разработчиков, это позволит оптимизировать производство, повысить технические характеристики и улучшить боевые качества комплекса.

Установка дополнительных десяти пусковых труб увеличивает мобильность и мощность "Береста" для поражения целей с разных позиций, без дополнительной перезарядки боекомплекта.

Вместо Градов: в Украине испытали новую мощную систему залпового огня Берест 02

Разработчики проекта отказались от базового шасси устаревшего "Урал". Теперь используется шасси КрАЗ-5401НЕ. Это мощный грузовик с полноприводной двухосной базой с комфортной и удобной для расчета четырехдверной кабиной. Экипаж на марше и во время стрельбы может находиться в кабине с двухрядным расположением сидений. Наличие некоторых новых приборов позволяет ему осуществлять подготовку к стрельбе и вести огонь, не покидая кабины. Рабочие места экипажа оснащены всем необходимым оборудованием - пультом управления, пусковой установкой, навигационной системой и средствами связи. Планируется установка бортового компьютера, который позволяет в режиме онлайн принимать координаты и разведданные для поражения целей.

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Вместо Градов: в Украине испытали новую мощную систему залпового огня Берест 03

"Во время проектирования "Береста" тесно сотрудничали именно с теми, кто обслуживает в условиях боевой обстановки ракетные системы залпового огня - военными артиллерийских подразделений. Учли их советы и пожелания", - отметил главный инженер завода Станислав Войтенко.

Недавно проведены успешные ходовые испытания "Береста", решено заменить шины на более мощные, для увеличения проходимости авто на местности.

Вместо Градов: в Украине испытали новую мощную систему залпового огня Берест 04

Сейчас "Берест" готовят к выставке "Оружие и безопасность", которая состоится в октябре в Киеве. Коллектив Шепетовского ремонтного завода имеет огромные надежды, что их проект заинтересует прежде всего представителей Вооруженных Сил Украины, и этот комплекс значительно усилит боевые возможности артиллерийских подразделений украинской армии.

Вместо Градов: в Украине испытали новую мощную систему залпового огня Берест 05
Фото: сайт  АрміяInform

Источник: https://censor.net.ua/p3144402
 
   
 Топ комментарии
 
Я так розумію це сарказм?
Цю установку готували до виробництва 3 останніїх роки, КрАЗ спеціально під неї розробив платформу.
Поки шлимазл їде на тому, що зробив Порошенко.
А що зробить воно, і чи зробить щось взагалі ми побачимо на 1,5-2 роки, коли закінчиться інерція в економіці та будуть або реалізовані, або загублені розпочаті при Порошенку проекти у військофій сфері.
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Это Берест! А не какая-то хуюша.
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Зеленский, шо ты вытворяешь?
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да не Валька, Маша то с Уралмаша,а Валька стакан-диван с міста Шепетівки Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 5038
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Ничего, не переживай... Они ещё "в запасе" имеют "Смереку"... Для ракетного комплекса, с ракетой, под "рабочим" названием "Гром", подойдёт ... (А можно и "Трембитой", назвать... Дедок один, бывший бандеровец, рассказывал - "москали" трембиту, ненавидели, если находили в доме, то ломали... Ведь трембита - не только музыкальный, но и сигнальный инструмент... Её голос разносился по горам, сообщая (тем, кто знал код), в том числе, и о передвижении НКВДистов...).
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тля..уже минск подписали, а свинарчуковский оборонпром только разрадилса....
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Шасі фактично китайське? На КРАЗІ тільки вузлова зборка?
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"Коллектив Шепетивского ремонтного завода" - «И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана»
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Здається КБ Південне обіцяло до цієї системи ракети із збільшеною в двічі дальністю.
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Не знаю как обстоит дело, но Южмаш должен работать в три смены без выходных! Обеспечивая Украину ракетным щитом.
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плохая РСЗО . ракеты не самонаводящиеся и их мало . всего 50 а нужно хотя бы 51 . бронирование нет колеса всего четыре . и ни где не видно крепление для хранения лазерных мечей экипажа . ну и самое главное в разработке " Береста " ни как не участвовал найглавнейший специалист Анатолий Гриценко . в общем это ни куда не годится . не верите ? сейчас прискачет ИгорьL и аргументированно вам это докажет . Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 1969
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Надеюсь испытание на рашистах не за баром.
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Зачем он,если "надапростаперестатьстрелять"?
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Страна должна.... ВООРУЖАТЬСЯ...ВООРУЖАТЬСЯ...ВООРУЖАТЬСЯ...тогда весь мир будет любить и уважать её.
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Ракеты должны доставать до Москвы, Питера, Воронежа, Сочи.....вот тогда и будет мир. Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 2996
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Это при Порошенко проэктировали и сделали а "Шаурмен" пустит на металолом. Он ведь не воин а клоун и шут..Пацифист и капитулянт ...
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Много хороших вещей для войска придумано при Петре Алексеевиче но увы..зебилы хотят позора и капитуляции..
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опять же.все это заслуга Пороха.
при зеЛЕной сопле еще ничего не сделали...и даже не начинали
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Еще один склад взлетит на воздух и нечем будет заряжать даже старые.
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