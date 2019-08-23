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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1943) флаг (669) шествие (106) Богачук Олег (876)

 Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, патриотическая молодежь пронесла по улицам Киева мегафлаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Свое шествие участники акции начали с улицы Эспланадной, прошли по улице Шота Руставели, вдоль Бессарабской площади, по улицам Крещатик, Институтская и подошли к Офису Президента на Банковую.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 01

Участники акции принесли под ОП обращение к главе государства с просьбой сделать все необходимое для сохранения национально-патриотического воспитания молодежи и увеличить финансирование данной области.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 02

"Флаг Украины является одним из государственных символов нашего государства, нашей ценностью и гордостью.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 03

И именно поэтому 23 августа представители молодежных общественных организаций и другие неравнодушные граждане впервые пройдут по центральным улицам Киева с наибольшим флагом Украины. Молодежь, которая определила для себя основными ценностями самобытность, соборность волю и достоинство", - говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 04

Вместе с тем, организаторы выражают обеспокоенность, что  в Украине может исчезнуть политика в сфере национально-патриотического воспитания, а за ней и значительные достижения, которые удалось осуществить отдельном структурному подразделению Министерства молодежи и спорта Украины в этом направлении.

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Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 05

"Идя Маршем 23 августа мы стремимся привлечь внимание не только к Государственному Флагу Украины, но и подчеркнуть, что нам стоит сохранить национально-патриотическое воспитание и определить его как приоритет государственной политики и национальной безопасности!", - сказано в сообщении.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 06
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 07
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 08
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 09
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 10
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 11
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 12
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 13
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 14

Фото и видео Олега Богачука

Источник: https://censor.net.ua/p3144349
 
   
 Топ комментарии
 
Тетяна Клімішина 25%+‏ @tklimishyna477 25 мин.25 минут назад

День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!
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слушаем порохоботов.
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Детский сад. Самый большой флаг, самый громкий гимн, мировой рекорд по зажжённым свечам и запущенным самолётикам. Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева - Цензор.НЕТ 9238
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Попахивает агит-гирьками из Ильфа и Петрова:
самый длинный вареник, самая большая коммуналка и самая бедная страна Европы.
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Тетяна Клімішина 25%+‏ @tklimishyna477 25 мин.25 минут назад

День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!
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розгорнули, пронесли і в нафталін до наступного свята. а ви бачили, скільки прапорів висять кожного дня, над май же кожним будинком, наприклад, в туречині ( хто з нас турок?0
а якого величезного розміру висять прапори в сша?
певно, щоб чимось гордитись треба це мати, бридко дивитись на кількість прапорів по країні, які давно мають жалюгідний вид ганчирки, а ії ніхто не міняє
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Я бы хотел видеть самую длинную колонну воров-казнокрадов в наручниках.
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в Китай,батенька,всенепременнейше в Китай..
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На третьому фото зафіксовані деструктивні сектанти з перевернутим догоридригом українським прапором.
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Нема нічого поганого, якщо жовтий колір зверху.
Золоте Боже благословіння над синім небом.
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НепоганаТетяна
@ian_tanya

Давайте в цей день згадаємо Володимира Рибака, який віддав своє життя за наш, Український Прапор🇺🇦

Герої, на жаль вмирають...(
Вічна Пам'ять.
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