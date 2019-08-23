 Хомчак - начальнику Генштаба ВС Польши Анджейчаку: "Времена меняются, а враг - нет". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Примечательно, что наша встреча проходит накануне празднования 28 годовщины Независимости Украины и 99 годовщины триумфальной победы Войска Польского и Армии Украинской Народной Республики над коммунистически большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года, а также, когда на востоке Украины происходит агрессия. Времена меняются, а враг - нет", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Пограничная встреча начальников генеральных штабов Вооруженных Сил Украины и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины,Кремль продолжает реализовывать собственную стратегию в войне против украинского народа, сохраняет военный рычаг влияния на Украину через ведение боевых действий на Донбассе.

"Ключевая цель агрессивной политики Москвы - установление контроля над всей Украиной и приостановление ее движения к членству в НАТО", - акцентировал начальник Генштаба ВС Украины.

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В ходе официальных двусторонних переговоров между делегациями Вооруженных Сил Украины и Республики Польша были обсуждены актуальные вопросы трансформации системы управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы развития украинского-польского сотрудничества.

"Вооруженные Силы Украины используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям!, - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак. - Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского".

В частности, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Республики Польша в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент - 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка - 2019" в октябре-ноябре текущего года.

Начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук ознакомил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенанта Раймунда Анжейчака с Национальной академией, задачами, возлагаемыми на ведущее высшее военное учебное заведение сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и подчиненные учебные части рассказал об опыте сотрудничества с Высшей офицерской школой Сухопутных войск Республики Польша имени Тадеуша Костюшко.

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"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, что является для меня наибольшим приоритетом" - отметил Анджейчак после двусторонних переговоров.

Также он отметил, что Польша как соседка Украина не может остаться в стороне, когда наблюдает проблемы Украины с ее агрессивным соседом - Российской Федерацией, поскольку наша обязанность - общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы безопасность всех украинцев и поляков была обеспечена на самом высоком уровне. Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменению их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный при отражении агрессии РФ на Донбассе.

"Я благодарен за мой первый визит в Украину. Так же, пользуясь случаем, приглашаю господина генерал-лейтенанта Руслана Хомчака поскорее посетить Польшу. Спасибо не только за гостеприимство и открытость украинской стороны, но также и за то, какой уровень демонстрируют ВС Украины сегодня", - сказал Анджейчак.

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"Мы сегодня обсудили много тем о сотрудничестве ВС Украины и Республики Польша. Очень приятно, что генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак настроен на сотрудничество и сегодняшняя встреча открыла новые горизонты для нашего сотрудничества. Самое главное, что сегодня господин генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак подтвердил, что он полностью будет способствовать нашему движению в Европу и интеграции в НАТО через обмен опытом, экспертную совещательную помощь и общие стажировки, что интенсифицирует проведение всех совместных запланированных мероприятий", - подчеркнул Хомчак.

"Вооруженные Силы Украины благодарны Вооруженным силам Польши за постоянную поддержку в противодействии агрессии со стороны РФ, в частности, за предоставленную материально-техническую и гуманитарную помощь, организованные и проведенные мероприятия коллективной и индивидуальной подготовки украинских военнослужащих в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" при участии польских инструкторов, - отметил начальник Генштаба.



Фото: пресс-служба Минобороны