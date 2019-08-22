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Все про:Китай (1005) контрабанда (1803) янтарь (505) ГФС (3392)

 Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали. ФОТО

Двое студентов из Китая пытались вывезти на родину 60 кг янтаря в коробках с логотипом производителя подушек.

Горе-контрабандисты вылетали из "Борисполя", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную фискальную службу.

"Оба иностранца, студенты различных украинских высших учебных заведений, улетали на родину и для прохождения таможенного контроля избрали упрощенную систему - "зеленый коридор", чем гарантировали, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу с таможенной территории Украины", - сказано в сообщении.

Камни обнаружили в личных вещах студентов.

"Янтарь находился в картонных фабричных коробках для белья украинского производства с надписями "Экологически чистая, не впитывает запахи, не вызывает аллергических реакций, подвергается влажной обработке" в мешочках прямоугольной формы на застежке-молнии", - сообщили в ГФС.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Янтарь изъяли. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 01
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 02
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 03
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144282
 
 
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Странно. Наполнитель подушки и янтарь соответствуют по объёму и весу. Может собака нашла.
😆
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Интересно на границе в Китае что бы сказали ??
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похоже все договорились по откатам с янтаря ***********.
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не жестковата подушечка?
хотя китайцам по винту, они и вверх ногами спать могут.
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Дешевий бурштин - кусанка , його повно на внутрішньому ринку .
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