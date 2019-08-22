 Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется незаконное хранение сигарет без марок акцизного налога Украины, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля.
На основании постановления суда проведен осмотр в складском помещении, где хранился указанный товар.
По результатам проведения мероприятий были обнаружены, изъяты и переданы на ответственное хранение 27 тыс. 320 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок стоимостью почти 820 тыс. грн.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Продолжается следствие.