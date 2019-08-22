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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1740) сигареты (640) Харьковщина (1363) ГФС (3392)

 Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется незаконное хранение сигарет без марок акцизного налога Украины, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Акциз - 2019": в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн. ФОТО

На основании постановления суда проведен осмотр в складском помещении, где хранился указанный товар.

По результатам проведения мероприятий были обнаружены, изъяты и переданы на ответственное хранение 27 тыс. 320 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок стоимостью почти 820 тыс. грн.

Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет 01
Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет 02
Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет 03
Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет 04

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3144264
 
 
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шобы вывезти шо нить ненужное сначала нужно ввести шонить ненужное
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Є пропозиція опалювати цигарками котельні в зимовий період.
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И мбу привлекли???? Та тут на каждом углу... например, покупал сегодня арбуз на Г.Труда (сбу, мне обещана доляха!!!), так на выходе к Познани 2 лотка. На автобусной станции 1 лоток. Радиорынок 2 лотка. И это только на 1 участке 100 х 50 метров. Нахера вот эти героические реляции? Взял бы за жопу участкового, он бы всю схему высветил под угрозой понижения в звании от старшего до простого прапорщика...
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"незаконное хранение сигарет?" Налоговая полиция и СБУ! Да вы "круто" работаете! Возле каждого выхода метро и подземных переходах стоят лотки с контрабандными сигаретами, а вы, оказывается, хранением занимались. А продажа вас не интересует? Или вы откат получили, чтобы торговцев под статью не подводить?
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