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Все про:взятка (4688) Львов (3506) СБУ (13754) Укртрансбезопасность (27)

 Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки. ФОТОрепортаж

Сотрудники ведомства искусственно создали дефицит разрешений на международные грузовые перевозки и продавали их предпринимателям. Виновным грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Незаконную "схему" раскрыли в СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.

"Фигуранты производства создали искусственный "дефицит разрешений", которые местные коммерсанты могли приобрести за отдельную плату. Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины "Об автомобильном транспорте"", - сказано в сообщении.

По месту работы, дома и в машинах фигурантов прошли обыски. Правоохранители обнаружили документацию, печати и крупные суммы денег.

Также на Цензор.НЕТ: Все "посредники", которые предлагают "решить вопрос" за деньги от моего имени - аферисты, - Нефьодов

Производство расследуют по по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 01
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 02
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 03
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144262
 
 
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Эх, не такие же уж и плохие господа Свинарчуки...
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Да сколько же у нас в стране -- проверяющих и запрещающих!!
"Эту страну --- погубит коррупция!"
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Фото из родового гнезга очередной **********, без которой "строна зовалетца"Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки - Цензор.НЕТ 5985
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да не может этого быть. они же все мыролюбцы и отреформированы.
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Судя по тапочкам -- это у него на дому... неплохую зарплату получают чиновники... но, надо еще повысить, а то начнут взятки брать!!
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давно пора издавать закон украины о гужевом транспорте, шоб не было злоупотреблений
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вот тут то они и начнутся! овес -- не того сорта, тормозят только три копыта, я уже не говорю -- про развал-схождение!))
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зато дармовых удобрений в избытке будет Чиновники "Укртрансбезпеки" у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення - Цензор.НЕТ 4764
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ага! кто же отдаст -- такой Клондайк!!) сразу построят схемы, потоки (да хоть в буквальном смысле) у нас дармовое ( в данном случае --навоз) и до земли долететь не успеет!)) Чиновники "Укртрансбезпеки" у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення - Цензор.НЕТ 3299
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Этому скандалу уже неделя!
По ТВ показывали расследование!
Так это шо.....
Журналисты показали расследование, СБУ вдруг проснулось и через неделю "очередная ПЭРЭМОГА"
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