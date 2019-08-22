EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1614  5
Материалы по теме:
Все про:оружие (3742) СБУ (13754) операция Объединенных сил (1523)

 Схрон с "потерянным в боях" оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС. ФОТО

В здании хранились автомат, два гранатомета, гранаты, патроны и глушитель. Оружие отправили на экспертизу.

Оружие ранили в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБУ, вовлеченные в Операцию Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - сказано в сообщении.

Схрон с потерянным в боях оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС 01

Открыто производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества).

Также на Цензор.НЕТ: РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схрон с потерянным в боях оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС 02

Всего с начала года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 000 единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки, добавили в пресс-службе.


Схрон с потерянным в боях оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144218
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
лугандон стане раєм для чорних копачів з металодетекторами в майбутньому Схрон с "потерянным в боях" оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6139
 показать весь комментарий
 
 
не успеют, пецыны люди все тайники пометили путем задирания одной задней лапы.
тут даже к бабке не ходи==жадность победит осторожность
 показать весь комментарий
 
Плохо хранили, судя по состоянию автомата.
 показать весь комментарий
 
 
Ну таки действительно то потеряно. в те года закапывали что бы сепары не взяли трофеем то . что не могли вынести и это не одиночные случаи в той неразберихе что была . а по выходу писать о закопанном это себе статью принимать. видно же по схованке что делалась в спешке .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх