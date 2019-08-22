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 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В МВД почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Церемония почтения памяти состоялась на Соломенской площади столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

"Накануне Дня независимости Украины мы помним правоохранителей, которые положили собственную жизнь, защищая права и свободы людей. Охраняющие государство от военной агрессии, стоящие за независимость и территориальную целостность, настоящие патриоты, которые готовы жертвовать жизнью ради других, ради страны. С грустью и уважением вспоминаем наших с вами коллег, чьи имена высечены здесь, на мемориальных плитах", - сказал Арсен Аваков.

1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 011671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 02

Министр внутренних дел сообщил, что за годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель. С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 455.

"Сегодня мы кланяемся матерям, вдовам, детям правоохранителей, отдавших жизнь за дело борьбы с преступностью и военной агрессией. Мужество и самоотверженность работников внутренних дел: полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей навсегда станет примером самоотверженного служения своему народу и образцом истинного патриотизма. Это пример для нашей молодежи", - сказал министр внутренних дел.

1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 031671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 041671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 05

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В борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 были ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена ​​инвалидность, 1 пленный, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца.

1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 06

Увековечили память погибших коллег и заместители министра внутренних дел, руководство Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной и миграционной служб, Национальной академии внутренних дел, ветераны ОВД и родные погибших правоохранителей.1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 071671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 081671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3144195
 
 
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я мєнтов не дуже того... тому любу інфу про них перевіряю.
скажу чесно брехня:
1671 від них 25%, або четверть--417,75
як мент може вмирати по частинам?
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«Мусора - не люди!» (с) Арсен Аваков

лицемер 99 уровня 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 4871 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3445 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3849
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Я против того, чтобы обсирать всех. Есть люди и Люди, и они во всех слоях общества, не зависимо от места службы, работы и жизни. Если среди погибших были Люди, то слава им и земля пухом, и не нужно уравнивать их с "мусорами" - мусор есть везде.
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