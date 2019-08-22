 "Майданчик мрій": участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА, один из таких проектов был торжественно презентован в Корабельном районе Николаева в среду, 21 августа.

В прошлом году при поддержке Николаевской облгосадминистрации семья Параскун - Сергей (победитель областного конкурса на открытие собственного дела участниками АТО 2018) и Антонина начали семейный проект "Магазин счастья". Положительные результаты их работы вдохновили на создание нового семейного проекта - совместно с победителем 2019 Андреем Коваленко семья Параскун создала центр семейного отдыха "Майданчик мрій".

В ведомстве отметили, что Николаевская область - единственная в Украине, где зародилась и эффективно работает программа поддержки демобилизованных участников Антитеррористической операции. В течение 2 лет из областного бюджета Николаевской области для предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам Антитеррористической операции были выделены средства в размере 2 млн грн.

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С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников Антитеррористической операции для предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела. Рекомендованная стоимость проектов в пределах 50 тыс грн. Помощь имеет единоразовый характер и является безвозвратной.

В 2018 году на конкурс поступило 33 проекта участников Антитеррористической операции, а в 2019 г. - 28. Проекты поступали со всей Николаевской области. Отрасли, которые они охватывают довольно разнообразны: металлоперерабатывающая и деревообрабатывающая промышленность, ремонт бытовой техники, пчеловодство, открытие кафе, монтаж электрических систем, выращивание птиц, косметология, тренажерный зал, предоставление консалтинговой помощи, ремонтные работы, выращивания зелени и др.

По результатам конкурса в течение 2 лет в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников Антитеррористической операции.









Фото: Николаевская ОГА / Facebook