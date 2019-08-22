EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  46  1
Все про:пожар (3662) Тернопольщина (391) ГСЧС (2230)

 Ночью в Тернопольской области горела школа: огонь охватил 600 кв. м здания, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ночью в с. Манаев Зборовского района Тернопольской области горела школа. Огонь охватил 600 м2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"22 августа в 1:29 на пункт связи 17-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в помещении ООШ I-III ступеней в с. Манаев Зборовского района. На момент прибытия пожарных пламя охватило часть второго этажа и чердака школы, на площади около 600 м.кв.", - сказано в сообщении.

Ночью в Тернопольской области горела школа: огонь охватил 600 кв. м здания, жертв нет, - ГСЧС 01

Уже в 03:05 пожар удалось локализовать, а в 6:35 горение на площади 600 кв.м было полностью ликвидировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском отеле: двое пострадавших остаются в реанимации

"Во время тушения пожара спасено здание школы. На месте пожара погибших и травмированных не обнаружено", - сказано в сообщении.

Ночью в Тернопольской области горела школа: огонь охватил 600 кв. м здания, жертв нет, - ГСЧС 02

Огнем уничтожено покрытие школы, мебель и школьный инвентарь на площади 600 кв.м, повреждены стены и потолок второго этажа здания на площади 250 м.кв. Общая площадь пожара 600 м.кв.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Ночью в Тернопольской области горела школа: огонь охватил 600 кв. м здания, жертв нет, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Справка: здание школы двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие деревянное, покрытие шифер по деревянной обрешетке. В школе обучалось 35 детей, ближайшая действующая школа находится в с. Перепельники, что в 8 км от с. Манаев.

Источник: https://censor.net.ua/p3144155
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"здание школы двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие деревянное, покрытие шифер по деревянной обрешетке. В школе обучалось 35 детей, ближайшая действующая школа находится в с. Перепельники, что в 8 км от с. Манаев" - це і є причиною пожежі ? Так хочеться закрити нерентабельну школу ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх