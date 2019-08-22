 Ночью в Тернопольской области горела школа: огонь охватил 600 кв. м здания, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"22 августа в 1:29 на пункт связи 17-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в помещении ООШ I-III ступеней в с. Манаев Зборовского района. На момент прибытия пожарных пламя охватило часть второго этажа и чердака школы, на площади около 600 м.кв.", - сказано в сообщении.

Уже в 03:05 пожар удалось локализовать, а в 6:35 горение на площади 600 кв.м было полностью ликвидировано.

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"Во время тушения пожара спасено здание школы. На месте пожара погибших и травмированных не обнаружено", - сказано в сообщении.

Огнем уничтожено покрытие школы, мебель и школьный инвентарь на площади 600 кв.м, повреждены стены и потолок второго этажа здания на площади 250 м.кв. Общая площадь пожара 600 м.кв.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.



Фото: пресс-служба ГСЧС

Справка: здание школы двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие деревянное, покрытие шифер по деревянной обрешетке. В школе обучалось 35 детей, ближайшая действующая школа находится в с. Перепельники, что в 8 км от с. Манаев.