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 Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 августа, в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилен дополнительными силами.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 01

Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 02

Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

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Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 03

Как отмечается, мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 04
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Также оповещены взаимодействующие структуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3144146
 
 
 Топ комментарии
 
Прыгать с кацапским парашутом это какой-то наверно новый вид мега экстрима
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Это не военные парашюты, а спортивные... Надо быть абсолютным "долбаком", чтобы пользоваться подобной продукцией, от которой зависит жизнь, произведённой в России, где "Круглое" носят, а "квадратное" - катают..."
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Это уже первый звоночек. Жаль ,что Зеленский пребывает в блаженной прострации и не понимает угрозы продвижения рос. армии и нового захвата наших территорий.
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Нечего братский народ обворововать. Парашуты пригодятся еще для российских десантников?
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Может это мокши подбросили чтоб доверчивые парашютисты последний раз прыгнули...
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Заинтересовал контрабас! Необычностью. Первый раз о таком слышу. А кому он нужен, кто-нибудь в курсе? У меня, дилетанта, кроме предположения о возможной переделке и последующем использовании для морских аттракционов- ничего в башку не приходит.
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Подпольщики наделают их них тысячи кружевных женских трусиков. Они скрепу не удерживают. Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7313
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Это не военные парашюты, а спортивные... Надо быть абсолютным "долбаком", чтобы пользоваться подобной продукцией, от которой зависит жизнь, произведённой в России, где "Круглое" носят, а "квадратное" - катают..."
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Ага! Таки катают. Я ни разу на подобные попытки не отваживался, хотя точно помню, на побережье- квадратные, на прицепе у катеров!
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То, скорее всего, П-9-е... Вообще-то, прочитай : "Парашюты "крыло"... Там найдёшь, знакомое...
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Это спасательный парашют, там же написано и сфотографировано.
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А как ты определил "спасательность ", парашюта?
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Це працює служба постачальників МО, не заважайте....
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хахах а парашутах спрятались парашутисты)) гыыы Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2344
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Заменить на мешки с капустой и отправить дальше. Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7911
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пам"ятаю, при совку, коли була можливість скористатися списаними парашутами,
моя бабця, шила з них стицьові) сумки, замість авосек)), для продуктів і тд)))
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Прыгать с кацапским парашутом это какой-то наверно новый вид мега экстрима
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют.
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Да это же наша ДРГ Кровавого Пастора, Сени Кролика, Зоряна и Шкиряка после выполнения задания в Северодвинске возвращала в бухгалтерию своей в\ч парашюты на предъяву, а то вычтут из зарплаты.
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