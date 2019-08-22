 Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По данным ведомства, информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилен дополнительными силами.
Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.
Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.
Как отмечается, мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
Также оповещены взаимодействующие структуры.
моя бабця, шила з них стицьові) сумки, замість авосек)), для продуктів і тд)))