 Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилен дополнительными силами.

Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

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Как отмечается, мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Также оповещены взаимодействующие структуры.