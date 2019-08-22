 "Дышать - вопрос жизни и смерти": Запорожье ночью окутал смог. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает паблик Запорожье - город экологического бедствия, передает Цензор.НЕТ.
"Дышать — вопрос жизни и смерти, никогда ещё у тебя не было более важного дела, чем это... Запорожье в 12 ночи #дышимглубже", - говорится в сообщении, к которому прикреплены фото города, окутанного смогом.
запорожцы - вы там ето не то шо бы очень, но как бы и не первый раз...
Ахметка купил Запорожсталь и сразу поверил все социальные программы на заводе , базы на море , строительство профилактория.
И никакой ФГИ на жто внимание не обращает
--- Жилплоща сильно нада для китайців.
А китайцы - на самом деле кацапы
Так что , по-сути , ничего и не изменилось.
Просто вместо коммуняк бабки теперь загребает Ахметка , закрома Родины сменились закромами Ахметки , развитой социализм сменился клептократическим феодализмом , а так - всё по старому .
Народ ликует .
Кстати , наконец Запорожье приобрело современную передвижную газовую лабораторию для мониторинга, хотелось бьі узнать о первьіх результатах ее работьі.
Вывод: жители Запророжья, проголосовавшите за Оккупационную платформу и Оппо блок, ТАК ВАМ, козлищам, и надо.
Во власти одно ворьё и моральные уроды .
Но народ ликует .
https://www.youtube.com/watch?v=qvi5_E-fzDs