 "Дышать - вопрос жизни и смерти": Запорожье ночью окутал смог. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает паблик Запорожье - город экологического бедствия, передает Цензор.НЕТ.

"Дышать — вопрос жизни и смерти, никогда ещё у тебя не было более важного дела, чем это... Запорожье в 12 ночи #дышимглубже", - говорится в сообщении, к которому прикреплены фото города, окутанного смогом.

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