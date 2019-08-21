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 Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир. ФОТОрепортаж

В разные места страны пытались скрыться от правосудия жители Киева. В задержании банды участвовали работники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы. Спецоперация прошла без применения табельного огнестрельного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "Так, вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.

Полиция задержала нападавших в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Также, продолжаются обыски по месту жительства задержанных и местах укрытия награбленного имущества".

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Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир 01
Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир 02
Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир 03
Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144101
 
   
 Топ комментарии
 
ЬІлітні не жалько, то всьо крадії.
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Кінець епохи бідності . На справу вже з гранатометами холять, це рівень
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ну по статістіке 73% пограбованих помешкань - це помешкання зебілів. Статистика річ упряма Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 3039
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Кінець епохи бідності . На справу вже з гранатометами холять, це рівень
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То є лише предмет, схожий на гранатомет так же, як і на авторучку. Поряд з предметом, схожим на сумку з виручкою.
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Якщо вони чистили квартири тої еліти, котра назвалась елітою після розгрому сивочолого , то це не грабіжники- це Робін Гуди ..
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ну по статістіке 73% пограбованих помешкань - це помешкання зебілів. Статистика річ упряма Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 3039
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По статістікє, в інтерпрітаціі одного сивочолого любітєля кохвєт і халяви, в Украііні тепер 8% иліти а всі інші бидло. Так шо із зебілами ви тут прогадали.
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Какато пофіг...
Кожаные куртки- 3, портсигары златыя -4..
Усьо наЖидо непасильным трудом..
Я Плакаль и Рыдаль..
😢
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Це там вісім зелених долярів конфіскували на останньому фото? Решту розбійники роздали вже бідним ( мусорам )!
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Бедность порождает бунт и преступления - Аристотель.
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Как всегда.. были бы простые владельцы, а не элитные , никто бы и не нашел , да и не искали бы толком....Ну нашли, а теперь как всегда куча судов, переносов процсса, отводы судей и по итогу оправдание.. ничего нового!
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отпустите их - это робингуды)))))))))))))))))))
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Скромнее надо жить, не выпячиваться и замки ставить попроще.
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Спасибо за зеленую травку на газоне! А то бы лежали в багнюке...
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Їх туди перенесли для гарного фото. Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 2243 а так напевно на асфальті валялися
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і лежать якось дивно..Не по зросту Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 359 На пєрвий і второй-поваляйсь!
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Петр Диброва 19fd0268 Спасибо за зеленую травку на газоне!
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За зелену траву спасіба Зєлєнському!
При Порошенку такого не було. Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 6636
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Ничёссе! Аж 8 долларов купюрами номиналом 1 из ылитных квартир поцупылы.
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Пристрелили б їх відразу ж при "спробі втечі".
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Мусорам не отстегивали с каждой квартиры, инфа 300%
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Эпоха Порошенки - беспредел и грабеж. Осенью будет понятно, кто есть кто и сколько кому дадут. Обрадую порохососов. Петя вас сдаст первыми - бабло по ведомости получали, как при совке. За оскорбление действующего президента впаяют по гланды.
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