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 Трем погибшим на Донбассе воинам АТО присвоили звание "Почетный гражданин города Луцка". ФОТО

Трем погибшим на Донбассе военнослужащим присвоили звание "Почетный гражданин города Луцка" (посмертно).

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Луцка" погибшим (умершим) участникам антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины приняли сегодня, 21 августа, во время заседания 60-й сессии городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на volynnews.com

Как рассказала и. о. руководителя отдела кадровой работы и наград Ирина Богдан, представление о присвоении званий Почетного гражданина в горсовет подготовила ОО "Члени родин загиблих в АТО "Надія".

Так, звание "Почетный гражданин города Луцка" присвоили Сергею Николаевичу Грибкову, Андрею Юрьевичу Елистратову и Георгию Сергеевичу Ольховскому (посмертно)

Им присвоили звание за верность военной присяге, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевых задач.

Трем погибшим на Донбассе воинам АТО присвоили звание Почетный гражданин города Луцка 01

Напомним, личность Грибкова Сергея Николаевича удалось установить по результатам экспертизы ДНК. Он погиб еще 5 сентября 2014 г. в Старобельском районе Луганской области. Его похоронили как неизвестного солдата в селе Чмыривка на Луганщине. До войны работал в органах прокуратуры Волынской области. В зону АТО пошел добровольцем и нес службу в составе батальона "Айдар". 26 августа 2014 г. был призван на военную службу по мобилизации в состав 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области. После трагических событий в Иловайске связь с воином прервалась.

Трем погибшим на Донбассе воинам АТО присвоили звание Почетный гражданин города Луцка 02

26-летний военнослужащий из Луцка, старший разведчик 14-й ОМБ Андрей Елистратов погиб в Луганской области, вблизи Попасной, в автомобиле, в который 8 августа 2018 года из противотанковой ракеты попали наемники РФ. Андрей Елистратов 9 апреля 2014 г. был призван на военную службу по мобилизации. 28 июля 2014 г. получил ранения во время выполнения задач в зоне АТО. В 2015 году был демобилизован. В марте 2016 г. подписал контракт и нес службу в составе 14-й ОМБр, был старшим разведчиком.

Трем погибшим на Донбассе воинам АТО присвоили звание Почетный гражданин города Луцка 03

Георгий Ольховский погиб 23 августа 2018 г. от пули снайпера наемников РФ, а уже на следующий день в День Независимости воина встречали на Волыни, в частности в центре Луцка гроб с телом Георгия Ольховского ждали несколько тысяч жителей города, которые встав на колени, склонили перед ним голову. Отметим, что воин нес службу в 15-м отдельном горно-пехотном Севастопольском батальоне (15 ОГПБ, в / ч А1778) в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Сам он был родом из Симферополя, вместе с женой проживал в Луцке, у него остался годовалый сын.

Источник: https://censor.net.ua/p3144055
 
 
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