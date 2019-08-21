 Центр минимизации таможенных платежей, через который с оккупированных территорий ввозился уголь под видом импортного, ликвидирован на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших схему ввоза из временно неподконтрольных территорий угля под видом импортного, занижая при этом его таможенную стоимость.
Для осуществления незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов, между которыми заключали договоры по ввозу на таможенную территорию Украины угля якобы производства Российской Федерации по контрактодержателям стран ЕС. При этом в таможенные органы подавали документы, в которых указывали недостоверные данные о происхождении, маркировке, качестве, стоимости и страны производства угля, занижая его таможенную стоимость, и, соответственно, уклоняясь от уплаты таможенных платежей.
Таким образом в течение 2018-2019 годов по заниженным показателям качества и стоимости на территорию Украины было "импортировано" угля более чем на 100 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в помещениях субъектов "центра", изъяты первичные бухгалтерские и регистрационные документы, черновые записи, печати подконтрольных СХД (в т.ч. предприятий-нерезидентов).
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
"Про ешелони з ************, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин", - зазначає депутат.
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