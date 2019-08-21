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 Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержали троих бывших сотрудников МВД Грузии, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.

О задержании сообщил на своей странице в Facebook руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев! Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Именно так "отдыхали" на Киевщине в субботу и воскресенье криминальная полиция, следователи, КОРД и полицейские Бориспольского ОП", - написал он.

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Издание "Грузия онлайн" сообщает, что задержанные - 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Все они - бывшие сотрудники правоохранительных органов Грузии. Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции.

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После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

Также на Цензор.НЕТ: Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным "Грузия онлайн", на прошлых выходных они проникли в дом предпринимателя и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль. Нападение злоумышленники спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

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Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

При этом Занадзе и Хуцишвили уже не являются гражданами Грузии. Их имена есть в списке иностранцев, получивших украинское гражданство 27 июня. Согласно тексту указа президента, размещенного на сайте главы государства, оба являются "лицами, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины".

Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение 08
Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение 09



Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение 10

Источник: https://censor.net.ua/p3143975
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленскій здєсь савсєм ні прі чьом Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение - Цензор.НЕТ 6156 єто усьо проїскі парахаскотов
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Надо определится, либо они бандиты, либо свой долг выбивали?
Два эти понятия, между собой не вяжутся.
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а кстати..., куда пропал наш главный шататель будки при порошенко грузин Михо?
Где его "барыги" вот это фсе?
Под какую шконку его загнали Зе-Тель-Авивские....?
Живой ли?
Волнуюсь за него...
Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение - Цензор.НЕТ 1935
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СОС !!! Барыга, победивший коррупцию и который на крови торгует с оккупантом, Зелупа арестовал добровольцев-патриотов.
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Модератор забань п"яного кацапа за нецензурні вирази в бік Президента.
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А где вы там увидели упоминание президента?))) И где вы увидели нецензурные выражения?))) Ну у вас и фантазия)))
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По-перше затримані - громадяни України. По друге чи є їм виправдання? НІ!
І третє чи є такі взаємини між боржниками і кредиторами дивиною?: Теж ні. Тому, що коли не працюють Суди (вважай держава) то говорить власна уяа про справедливість. І етнічне походження тут ні до чого. А Бандит Сороченко, котрий бив АТОшника і вихваляв Путіна кращий? Чим саме? Тим, що має українські а не грузинські корені?
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Ви впевнені, що вони подавали до суду?
І так, що Сороченко бандит, що ці грузини - бандити. Різниця лише в тому, що участь в АТО буде для них пом'якшуючою обставиною...
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Совершению преступлений, оправдания нет.
Но важно правильно квалифицировать данное преступление и действовать согласно закона.
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а чего тут квалифицировать:

- приобретение и использование огнестрела
- шантаж и вымогательство с угрозой причинения вреда для жизни и здоровья
- создание устойчивой криминальной группировки
и пр...
По сумме статей в нормальной стране, вроде США, эти носороги вполне могли сесть пожизненно.
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Послушаем Михо.Тот разъяснит.К полици доверия нет.
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ст.УК - бандитизм . А выбивали они долг , или просто захотели поживиться , уже роли не играет . Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад - Цензор.НЕТ 147 .
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То це презЕ роздає громадянсво злочинцям, чи це прзЕ кидає за грати героїв? Зебіли, чекаю пояснень
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Вобще если в Украине кто то задолжал кому то, нет механизма возврата долга, в судах ничего не добьетесь, даже если будет расписка. Что б отбить кровные нужно доказать что он шахрай, но это нереально если он задолжал только вам. Остается либо так, либо в лес.
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А откуда у грузин - участников АТО "крупная сумма денег", чтоб давать в долг предпринимателям в чужой стране?
Вроде в АТО не то чтобы много платят, да и на родине они в МВД не генералами были.
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а что беня своим титушкам мало платит, что те пошли на свои хлеба?)))
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Грузини вчинили правильно з хотродупим бізником.
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