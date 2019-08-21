 Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение. ФОТОрепортаж

О задержании сообщил на своей странице в Facebook руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев! Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Именно так "отдыхали" на Киевщине в субботу и воскресенье криминальная полиция, следователи, КОРД и полицейские Бориспольского ОП", - написал он.
Издание "Грузия онлайн" сообщает, что задержанные - 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.
Все они - бывшие сотрудники правоохранительных органов Грузии. Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции.
После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.
Также на Цензор.НЕТ: Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По данным "Грузия онлайн", на прошлых выходных они проникли в дом предпринимателя и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль. Нападение злоумышленники спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев
При этом Занадзе и Хуцишвили уже не являются гражданами Грузии. Их имена есть в списке иностранцев, получивших украинское гражданство 27 июня. Согласно тексту указа президента, размещенного на сайте главы государства, оба являются "лицами, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины".
І третє чи є такі взаємини між боржниками і кредиторами дивиною?: Теж ні. Тому, що коли не працюють Суди (вважай держава) то говорить власна уяа про справедливість. І етнічне походження тут ні до чого. А Бандит Сороченко, котрий бив АТОшника і вихваляв Путіна кращий? Чим саме? Тим, що має українські а не грузинські корені?
І так, що Сороченко бандит, що ці грузини - бандити. Різниця лише в тому, що участь в АТО буде для них пом'якшуючою обставиною...
Но важно правильно квалифицировать данное преступление и действовать согласно закона.
- приобретение и использование огнестрела
- шантаж и вымогательство с угрозой причинения вреда для жизни и здоровья
- создание устойчивой криминальной группировки
и пр...
По сумме статей в нормальной стране, вроде США, эти носороги вполне могли сесть пожизненно.
Вроде в АТО не то чтобы много платят, да и на родине они в МВД не генералами были.