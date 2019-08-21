 Стрельба в центре Киева: мужчина заступился за подростков и получил огнестрельное ранение в руку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию вчера вечером поступило сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы слышны выстрелы. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами, а также с потерпевшим. Предварительно установлено, что двое неизвестных обвиняли двух подростков в изнасиловании несовершеннолетней. Прохожий, который заметил конфликт, решил заступиться за подростков, в результате чего между участниками события началась толкотня: при этом один из злоумышленников выстрелил мужчине в руку", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что после того, как прозвучали выстрелы, неизвестные скрылись со двора на авто "Сузуки".

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В столице сразу ввели оперативный план "Перехват", поэтому на поиски ориентировали все наряды полиции и уже через час сотрудники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль в Подольском районе столицы и задержали троих человек. Это - местные жители, 1998, 1996 и 1978 годов рождения. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия, где прозвучали выстрелы, правоохранители обнаружили пистолет, предварительно - травматический, и девять патронов к нему. Кроме этого, при осмотре машины, в которой находились фигуранты, правоохранители изъяли одну стреляную гильзу и две биты.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят следственные действия со всеми участниками конфликта, в том числе проверяют достоверность об изнасиловании несовершеннолетней.



Фото: Отдел коммуникации полиции Киева