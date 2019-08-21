 Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в сети Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

"Вскоре под замком Паланок восстанет первый в ВСУ целостный комплекс (а не отдельные здания) для военнослужащих, который включает: три казармы (одна из них улучшенной планировки), жилой дом на 41 квартиру, современную столовую, центр досуга (клуб), учебный корпус, физически-оздоровительный комплекс и спортивнуя площадку", - говорится всообщении.

Особый акцент при строительстве делается на помещение физической подготовки. Предусмотрены гимнастический зал, ринг, площадка для кроссфита в физкультурно-оздоровительном комплексе и специально разработанная в бригаде полоса препятствий на спортивной площадке.

"Военнослужащие бригады смогут встретить Новый год в новом и современном доме. Надеемся, что изменений в финансировании проекта не произойдет, и уже в декабре этого года по плану строительство будет завершено", - отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, в этом году Министр обороны Украины Степан Полторак несколько раз лично посетил и проконтролировал ход строительства городка. Также Полторак сообщил, что в 2019 году на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя будет выделено 45 млн грн.

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