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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре. ФОТОрепортаж

Реконструкция и строительство на территории военного городка № 13 в Мукачево первого целостного комплекса в ВСУ может завершиться в декабре этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в сети Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

"Вскоре под замком Паланок восстанет первый в ВСУ целостный комплекс (а не отдельные здания) для военнослужащих, который включает: три казармы (одна из них улучшенной планировки), жилой дом на 41 квартиру, современную столовую, центр досуга (клуб), учебный корпус, физически-оздоровительный комплекс и спортивнуя площадку", - говорится всообщении.

Особый акцент при строительстве делается на помещение физической подготовки. Предусмотрены гимнастический зал, ринг, площадка для кроссфита в физкультурно-оздоровительном комплексе и специально разработанная в бригаде полоса препятствий на спортивной площадке.

"Военнослужащие бригады смогут встретить Новый год в новом и современном доме. Надеемся, что изменений в финансировании проекта не произойдет, и уже в декабре этого года по плану строительство будет завершено", - отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, в этом году Министр обороны Украины Степан Полторак несколько раз лично посетил и проконтролировал ход строительства городка. Также Полторак сообщил, что в 2019 году на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя будет выделено 45 млн грн.

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Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре 01
Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре 02
Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре 03
Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре 04
Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре 05

Источник: https://censor.net.ua/p3143940
 
   
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95 теж далеченько, але "повстанці" чогось сцуться від неї.
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Вважаю, що така нерухомість має бути у власності міноборони. Військові мають право жити в ньому пожиттєво, і після виходу на пенсію, але не мають права продавати і здавати в оренду. Тоді така нерухомість буде не цікава для командирів.
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Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре

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Неправда! Порох обікрав армію..Зубожіння...Усі солдати голі босі.
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неправда! Петро Олексійович ще й зараз допомагає армії своїми коштами! )))
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