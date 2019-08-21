 Сегодня в Киеве простятся с умершим волонтером и ветераном АТО Игорем Титоренко (Антип Глымов). ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Народный Герой Украины Анатолий Адамовский, передает Цензор.НЕТ.

"19 августа ушел из жизни (из-за остановки сердца) Игорь Титоренко (Ontipiy Petrovich Glymov), 1978 г.р. (40 лет), 11 БТРО "Київська Русь". ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! Помочь: 5168 7551 0184 4310, Тiторенко Дмитро", - сообщил он.

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Церемония прощания с ветераном Игорем Титоренко состоится сегодня в 11.00 на Байковом кладбище Киева возле крематория.

"Мы забираем тело в 10.00 на Запорожца, после - Байковое, после Теплый, ламповый. Прощаться будем там", - сообщил Сергей Огородник.

Игорь Титоренко. Позывной - Антип Петрович Глымов. До войны серьезно увлекался военной историей, в том числе историей стрелкового оружия. Реконструктор. На фронт пошел добровольцем,19.07.14г, мастер стрелкового оружия службы РАО 11 БТРО Киевская Русь, участвовал в боях в р-не Дебальцево. Зимой 14/15 бьіл бойцом-добровольцем Аэроразведки, воевал в р-не ДАП. Всю войну занимался вопросами камуфляжа. Сам разрабатывал патерны и наносил их на технику и оружие. Более 50-ти работ - джипы, грузовики, бронеавтомобили, МТЛБ, Шилки. Красил автоматы, снайперские винтовки, пулеметные станки. Создал "Библиотеку Батьки Махно" - сборник наставлений по стрелковому делу, наставлений по ремонту и т.д. касающихся стрелкового оружия. По мере сил и возможностей все пять лет войны помогал фронту. УБД и наград не имел.







