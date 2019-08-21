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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1721) сельское хозяйство (235) Национальная гвардия (1219) АЧС (7)

 Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине. ФОТОрепортаж

С 19 августа 2019 г. вблизи села Кавское Стрыйского района, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья в связи с наличием возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейские посты привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии

"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии для предотвращения распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы круглосуточно несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. В настоящее время в районе привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб

Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 01
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 02
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 03
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 04
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 05
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 06
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 07

Источник: https://censor.net.ua/p3143931
 
 
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Це усе добре. Але чуму не зупинити якщо продовжувати контакти з кацапстанм☹️
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Лучше бы их привлекли к борьбе с восточными свиньями....
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краще їх притягнути до боротьби з рузькаю чумою в Україні...
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А главного свынопотама проверили? Может он и является источником распространения чумы?
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То есть свиней из заражённого района не выпускать они могут, а подсвинков типа Гонтарёвой и Вовка-нет?
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Цілком з Вами згоден. Просто комусь вигідно придушити розвиток свинараства в цьому регіоні, бо не продається потрібне "м'ясо"
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"Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине." - и что, они задержат и обезвредят распространителей вируса африканской чумы?
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