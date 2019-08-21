EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, Фоторепортаж
  3194  14
Все про:выставка (353) СБУ (13753) флаг (667)

 В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины. ФОТОрепортаж

В Киеве по случаю Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины в СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен, символизирующих борьбу Украинской за независимость нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена ​​уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 01

"Сегодня мы чествуем украинский флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - отметил во время открытия выставки заместитель Председателя Службы Александр Карпенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Местные патриоты подняли флаг Украины в оккупированном Судаке в память о четырех погибших на Донбассе украинских воинах, - советник главы Херсонской ОГА Ковалев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 02

Также представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которые подняли сине-желтое знамя над государственным учреждением и были осуждены тоталитарным режимом.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 03

Генеральний директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская провела для участников мероприятия краткий экскурс и рассказала о происхождении и пути каждого экспоната представленной колекции.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 04

Справка. Для посетителей выставка будет работать с 20 по 29 августа на втором этаже Центра культуры а искусств Службы безопасности Украины (г. Киев, ул. Ирининская, 6).

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 05
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3143924
 
   
 Топ комментарии
 
А червоно-чорного стяга бояться.
Прикро. І не добре.
 показать весь комментарий
 
Ці прапори повинні бути в АП чи ОП чи ЗЕофісі, а не пінгвіни чи дошки з розлитими фарбами, там повинен панувати дух державності а не квартального балагану
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А червоно-чорного стяга бояться.
Прикро. І не добре.
 показать весь комментарий
 
 
Ці прапори повинні бути в АП чи ОП чи ЗЕофісі, а не пінгвіни чи дошки з розлитими фарбами, там повинен панувати дух державності а не квартального балагану
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
то ж зовсім не твоє собаче діло, які там картини і що там повинно бути
у тебе на дверях висить прапор України?
 показать весь комментарий
 
 
ну у меня над столом висит . я уже имею право высказывать свое мнение ? или еще какое требование нужно выполнить ? там дом в жовто-блакитний покрасить или татуху в форме трезубца набить ? ты хамло ЗЕленое с какого перепугу решил что имеешь право указывать кому есть дело а кому нет ?
 показать весь комментарий
 
В канторі зебєні їх бояться як вогню, патамушта членомкомандуючий по роялю бігун від армії.
 показать весь комментарий
 
 
Это будет считаться надруганием над флагом.
 показать весь комментарий
 
 
Що поробиш чо ЗЕторчку більше за прапор пінгвіни подобаються. Значить символ ЗЕкоманди буде пінгвін.
 показать весь комментарий
 
Два человека которым Зеленский дал гражданство Украины 2 месяца назад, задержаны полицией после ограбления дома.
(C)
@donikroman
🤔😱
 показать весь комментарий
 
 
Виходить що ОУН, УПА не боролись за державність України. Ось результат приходу до влади криворізької шпани.
 показать весь комментарий
 
 
"Українці традиційно називають свій прапор «жовто-блакитним» - сказуються гени поколінь. На мові геральдики (науки про герби) та вексилології (науки про прапори) це значить, що жовтий колір є головним (тому в описі прапору він називається першим по черзі, зображується вгорі) а блакитний є допоміжним (тому називається другим, зображується внизу прапора і використовується на гербі як тло).
Нинішній прапор України називається синьо-жовтим, тому верхня його половина є синьою (головний колір), а нижня - жовтою (допоміжний колір). Тому, згідно з законами геральдики, на державному гербі мав би зображатися синій Тризуб на жовтому тлі. Проте в дійсності ми маємо жовтий Тризуб на синьому тлі - і це вірно. Але тоді головний, жовтий колір має бути угорі нашого прапору, а не навпаки."
 показать весь комментарий
 
 
Наше знамено жовто блакитне а не синьо жовте. З синьо жовтим ми ще довго будемо об єктом а не суб єктом світової політики.Запитайте у геральдистів....чи правильне у нас знамено.. Будете здивовані...Та й Майдан проходив не під синьо - жовтим..а під жовто- блакитним знаменом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх