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 Общество
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Все про:День независимости (695) парад (444)

 В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

На плацу Отдельного Президентского полка состоялась первая тренировка военнослужащих ВС Украины в том составе, в которому 24 августа они будут идти Майданом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информагентство Министерства обороны "Армія Inform".

"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО / ООС", - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.

В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих 01

В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды. Отдельной "коробкой" пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.

В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих 02

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в "коробке" Сухопутных войск.

"Шествие Достоинства будет отличаться новым форматом. Вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений", - сообщает "Армія Inform".

В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих 03

При этом сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу", - уточнили в информагентстве.

Завтра на взлетной полосе завода Антонова состоится масштабная репетиция при участии всех членов военных и других формирований.

В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих 04

Также на Цензор.НЕТ: Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/p3143913
 
 
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 8 часов назад

Колись історики напишуть, що у ці дні кілька порядних людей серед журналістів могли змінити історію. Але не знайшлось жодного. #**********
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В такому разі в багатьох країнах совок.
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Ходу відкриватиме членомкомандуючий не лісапєті.
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5 копійок Значить так і є.Зараз взагалі ліві хочуть в сюди зробити совок,так що все ходиться. В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих - Цензор.НЕТ 7870
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Зебеня, ти ж казав, що парада не буде, а тільки хода зеклоунів. А тут вже намалювались військові... Так це наступна твоя брехня. Але зедебіли схавають і це...
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сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу"

это они о военном параде ? или о польке?
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бл,так это мини-парад,или полупарад ?
что,цуко,происходит ?
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ЗЕленский единственный в мире главнокомандующий, который боится свою армию.
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