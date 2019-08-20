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Все про:банки (1635) киберпреступление (516) киберполиция (160)

 Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Для управления банковскими счетами и похищения средств злоумышленники использовали мобильные номера, привязанные к банковским счетам граждан. Предварительная сумма ущерба - 1,5 миллиона гривен. Организатору и его соучастнику уже объявлено о подозрении.

Работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровщины под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили участников преступной группы в похищении средств с банковских счетов граждан Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Обычно жертвами обмана становились учителя, работники медучреждений, разнорабочие, потому в своих схемах использовали именно их зарплатные карты.

Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили: в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей.

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По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Для удобства и быстрой координации действий, они даже арендовали офис в Кривом Роге. Позже в офисе, квартире участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

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Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Двух подозреваемых задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 01
Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 02
Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 03
Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 04
Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 05

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Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен 06

Источник: https://censor.net.ua/p3143910
 
 
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А ахмєтафа..кернеса...труху і соєфава ротердама..нє задержала ..Бо зе бєня епоха..
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На порошенко в США открыли дела, а знаете за что? Он украл деньги американских налогоплательщиков. Нет, я хочу чтобы вы подключили все знания истории, осознали основы американской ментальности, ценности прав человека, и что для американцев это значит. А потом вспомнили "Спасти рядового Райана" и другие шедевры американского патриотизма. Ладно кино, вспомните что совсем недавно чтобы освободить незаконно задержанного американца в Турции, конгресс, сенат, Белый Дом, вводят санкции против огромной страны. Ещё раз. Вся правительственная машина США вводит санкции против целой большой важной на востоке страны. ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА..
А теперь произнесите, Порошенко украл деньги АМЕРИКАНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Скажите звучит?
Поэтому Сэм Кислин приехал собрать доказательную базу на преступления этого клептомана, и поверьте он соберет.
Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 176
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Сэм Кислин бывший одессит. Таких Кремль покупает с потрохами.
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82-х летний Сем Кислин запустил "распятого мальчика".
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