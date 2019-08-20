 Введение в эксплуатацию обновленных КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" запланировано на 15 ноября, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

Отмечается, что КПВВ "Чонгар" летом ежедневно пересекают 6-7 тыс человек, в другие периоды года - 2,5-3 тыс. Сейчас на объекте налажена работа медицинского пункта, куда, по словам врачей, люди обращаются каждый день. В связи со значительным расстоянием от КПВВ до "нуля", во время общения с Юрием Гусевым люди выразили потребность в налаживании перевозок, особенно пожилых людей и лиц с маленькими детьми.

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Завершены работы по разработке проекта для строительства временно контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар". Начаты работы по выносу земельных участков на Чонгаре, а затем такие же работы будут осуществляться по Каланчаке.

В сервисных зонах планируется построить центры предоставления административных услуг, для этого необходимо запроектировать проведение качественной связи на КПВВ.

ГП "Укринтеравтосервис" уже объявило проведение открытых торгов по закупке работ по указанным объектам.

Введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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Фото: khoda.gov.ua