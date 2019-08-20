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 Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ. ФОТО

Капитан арестованного корабля "Мрия" отказался добровольно следовать в украинские порты.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Капитан отказался добровольно следовать в порт города Херсон или другого ближайшего порта Украины, то есть в целом отказался выполнять решение суда и фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой", - рассказали в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Пограничники отметили, что корабль продолжает находиться в территориальных водах Украины.

Капитан Мрии, поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ 01
Капитан Мрии, поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Также читайте: Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также: Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

Источник: https://censor.net.ua/p3143899
 
   
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Завтра обьявят что судно течением вынесло из укранских тер.вод...и теперь уже нет возможности арестовать судно...
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Відбуксирувати портовськими буксирами в порт насильно, за допомоги ДПСУ і військового спецназу. Оголосити що корабель в результаті теракту втратив керування, через відсутність капітана і створює небезпеку для суден в морському районі! Капітана як міжнародного терориста, який лишив судно без управління - в тюрму на 15 років! Судно як засіб терористичного акту - конфіскувати на користь держави!
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У меня есть говорящие утюг и паяльник,могу дать ,он сразу согласиться Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3152
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Как бы кингстоны не открыли, а то еще и фарватер перекроют...
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Ну оставьте капитана в том месте и пусть вольно следует куда доплывёт, а калошу пригоните в порт сами.
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за останній місяць затримали вже два кораблі а при пеці спокійно торгували з агресором
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Зебилы пальчиком погрозят и отпустят
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От проблема.((( Как дети малые, честное слово, вы ещё на колени упадите и попросите его слёзно, может он сжалится над вами, немощными. Тьфу, блин, противно читать, сопли утрите, "силовики".
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Ага, як наче на тому кориті їздить ніхто не вміє.😀
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та поставте за штурвал будь-якого укр. штурмана, пару матросів для швартування до стінки тай все , невже так складно?
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Не к добру сюда они зачастили.Значит есть план.
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недієздатні прикордонники , ще б заплакали , щоб їх пожаліли .Тьху на них , отакі й окупантів пропускали .
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