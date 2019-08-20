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 Фоторепортаж
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 Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Что не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ура, товарищи!

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кульминация

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Где-то в аэропорту Борисполя...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский таран

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Вариант развития ситуации

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вечер в Умани...

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Источник: https://censor.net.ua/p3143894
 
   
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Останнім часом на РашФекалії кнопка "Пуск" видає на "летючі" лапті не лише команду "Старт", а й, про всяк випадок, команду "Самознищення". Самознищення відбувається за непердбачуваною траекторією... Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4817

У Сєвєродвінську щоправда самознищення затягнулося місяців десь так на 9...
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"Можем повторить":
Американский сертификат помощи голодающим советским детям. «Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США. 1923 г.
Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6131


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Потом ці «дєті» 73 роки намагались знищити США..
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"Благодарность" по-кацапски, да
А они ж иначе не умеют.
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ПАЛЫТЫКА - ЭТО...ТАКАЯ ЖЕ ..."СОЛЁННАЯ ВЕЩЬ"....ЯК У ПАШИ....
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"Режим Путина трещит по швам". - иноСМИ
Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 872
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АСТАННЯ НАДИЯ БУЛА...(НЕ САВЧЕНКО!)...
"ВА ИМЯ ДВОРЦА, ЛАРЦА...И МЁДНЫХ ТРУБ (23см)"...
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И ЦЬОМУ ...."ВСТАВЫЛЫ"...
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ПИШЛЫ??? ГАааааааа??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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