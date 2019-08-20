 Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Как же так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус
Что не ясно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
Ура, товарищи!
Кульминация
Где-то в аэропорту Борисполя...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля
Кремлевский таран
Вариант развития ситуации
Вечер в Умани...
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У Сєвєродвінську щоправда самознищення затягнулося місяців десь так на 9...
Американский сертификат помощи голодающим советским детям. «Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США. 1923 г.
А они ж иначе не умеют.
ПАЛЫТЫКА - ЭТО...ТАКАЯ ЖЕ ..."СОЛЁННАЯ ВЕЩЬ"....ЯК У ПАШИ....
"ВА ИМЯ ДВОРЦА, ЛАРЦА...И МЁДНЫХ ТРУБ (23см)"...
Это - жабофоты!
Один в один 🤣😂😃😄😅😉😆😊😋😎