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 Чиновник Госгеокадастра требовал 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ. ФОТО

Чиновник Госгеокадастра в Черкасской области требовал взятку от руководителя местного фермерского хозяйства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от фермера 18 000 гривен. За эту сумму злоумышленник обещал коммерсанту оказать положительное заключение по результатам проверки режима использования земель и не привлекать его к административной ответственности за якобы самовольный захват земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом первого транша неправомерной выгоды. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части взятки в размере шесть тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона.

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Чиновник Госгеокадастра требовал 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ 01
Чиновник Госгеокадастра требовал 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ 02
Чиновник Госгеокадастра требовал 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3143887
 
 
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У "Слузі народу" запропонували давати матеріальні винагороди особам, які викриватимуть факти корупції, блин теперь можно натыкать шпионской аппаратуры по таможням .гор- рай советам. по больничкам и др, и снимать по 10% и самое главное шпионская аппаратура окупиться Чиновник Госгеокадастра требовал от 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ - Цензор.НЕТ 5981
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Від члєна вуха тобі дадуть, а не 10% премії...
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блин теперь можно натыкать шпионской аппаратуры по таможням .гор- рай советам. по больничкам и др, и снимать по 10%)))

Це мабуть я писав?
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требовал от 18 тысяч от черкасского фермера. яснопонятно..
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