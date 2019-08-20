EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, Фоторепортаж
  1463  2
Все про:Киев (17821) митинг (2319) Антимонопольный комитет (328) Терентьев (45)

 Расследование "заказали конкуренты": под АМКУ митингуют представители "Муниципальной охраны". ФОТО

Представители "Муниципальной охраны" вышли на протест под стены Антимонопольного комитета Украины в связи с рассмотрением дела о нарушении конкурентных условий на рынке охранных услуг Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава АМКУ Юрий Терентьев.

"5 августа 2019 г. Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело относительно антиконкурентных действий Киевсовета, состоящих в предоставлении КП "Муниципальная охрана" преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение относительно конкурентов, что приводит к ограничению конкуренции на рынке охранных услуг в Киеве", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность госуполномоченного АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского Ирина Копайгора

Он отметил, что "ущерба для конкуренции в этом по мнению Киевской власти нет.... Но при этом сами "охранники", которые пришли сегодня на "мирный митинг" под АМКУ, считают, что "их заказали конкуренты" .... которых у них - по мнению местных властей - нет ...".

Расследование заказали конкуренты: под АМКУ митингуют представители Муниципальной охраны 01

Фото: Терентьев/Facebook

Расследование заказали конкуренты: под АМКУ митингуют представители Муниципальной охраны 02

Источник: https://censor.net.ua/p3143800
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а тут уже русскіє бєгут ідут, расслєдовать нас будут

Расследование "заказали конкуренты": под АМКУ митингуют представители "Муниципальной охраны" - Цензор.НЕТ 7989
 показать весь комментарий
 
это они на радостях ночью в Киеве стрельбу устроили?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх