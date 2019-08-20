EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4068  111
Все про:энергетика (1110) уголь (753) Бутусов Юрий (1813) ДТЭК (95) Роттердам+ (33)

 Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА

Цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Вместе с тем, себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слайды со вчерашнего совещания по энергетике в Офисе президента. Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Схема "Роттердам+Донбасс" особенно привлекает внимание", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": АМКУ так и не признал, что ДТЭК является монополистом и злоупотребляет своим влиянием, - Загребельская рассказала, в каких "антимонопольных муках" рождался "Роттердам+"

Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахьы составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т. 

Вместе с тем, эффективная цена угля исходя из цен на электроэнергию в новом рынке (рынок на сутки) составляет 1 714 грн/т.

Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т 01

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Источник: https://censor.net.ua/p3143797
 
 
 Топ комментарии
 
а уголь, купленный по схеме "вРоттердам +" стоит 1275 грн.. Упс! кто-то облажался..
получается, Зекоманда отменила "вРоттердам +" что бы покупать дороже..
 показать весь комментарий
 
так что это получается...что Порох закупал по меньшей цене по Р+
а зеЛеная падаль хочет брать дороже(без якобы коррупционных схем)
здем извинений Бутусова/Иванова/Бигусиа и прочих перед Порохом
 показать весь комментарий
 
Роттердам + , самая низкая цена,, оказываеццо .!! Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 8731 .
Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 1534 .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
дебіл, і в США вистачає своїх пройдисвітів. Манафорт - далеко не один з таких.
 показать весь комментарий
 
"«Роттердам+», конечно, было не только экономическим, но и политическим решением. Поскольку сохраняло Украине собственную угледобычу."
шо за маразм, якщо мета захистити місцевий видобуток до для цього запроваджують ввізне мито, а не подарунки окремо взятому олігарху.
 показать весь комментарий
 
 
де подарунко? Блд, зебіл, вам же толкують, з цифрами в руках, що українське вугілля - дорожче! Що Р+ обмежував на максимумі ціну на вугілля і, відповідно, ціну е/е для промисловості та населення! Бо при ринкових цінах на е/е - Ахметов мав би космічні прибутки!
 показать весь комментарий
 
 
"Блд, зебіл"

"блд" це твоя фамільна риса, а що таке "зебіл" я не знаю

"толкують, з цифрами в руках, що українське вугілля - дорожче"

брешуть. віриш всьому що бачиш на екрані монітора?

"Ахметов мав би космічні прибутки"
Так і мав і має.
 показать весь комментарий
 
роттердам вводили щоб прибрати схеми з рішаловим, коли держава оплачувала космічні ціни на вугілля з закладеною "долєю" рішал. Тепер все повернулось на круги своя, - Зебобіки башляють з бюджету по 4000 тисячі замість 1700 а на різницю їм знімуть новий сезон про Голоборотька)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если от экспорта угля из Колумбии будет польза, значит надо везти. Тем более там, не только уголь есть. Можно очень круто подняться.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сначала эту лапшу нужно с ушей снять и разобраться, где на"балово. Оно очевидно. Покупали уголек у сепаров по 700 грн., а сплавляли украинцам по 4000+дотации, как добытый в Украине. Везли через границу без таможни эшелонами, плюс под углем, что угодно - наркота, оружие и другие ахметовские нищаки. Порошенко с Ахметовым в разы увеличили свои состояния на крови. Таких бумажек петина контора нарисует сколько угодно.
 показать весь комментарий
 
 
так єти бумажки ринат рисовал
......Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Источник: https://censor.net.ua/p3143797
 показать весь комментарий
 
у наших шахтеров видать кирки из золота...
 показать весь комментарий
 
ЗЕкоМанда: роттердам+ ко-ко-ко Овфшоры ко-ко-ко Барыга ко-ко-ко Мальдивы ко-ко-ко Торговля на крови ко-ко-ко Вовкгонтарева ко-ко-ко Зубожиння ко-ко-ко
 показать весь комментарий
 
 
прекрасно, самое главное, что никто не говорит про себестоимость угля, добытую в донбасских копанках...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх