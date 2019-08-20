 Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.
Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе, обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.
Напомним, в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия госпитализированы трое мужчин: двое с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
"Так, 19 серпня близько 23:00 при плановому обході території Голосіївського парку співробітники «Муніципальної охорони» помітили значне скупчення невідомих осіб у чорній уніформі, які доволі гучно щось з'ясовували між собою.
«При спробі чергового наряду дізнатися про причини зібрання невідомі почали нецензурно ображати муніципальних охоронців. Черговий наряд, керуючись інструкціями, одразу доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву. Було прийнято рішення відправити до місця події двох чергових екіпажів групи швидкого реагування. Після прибуття патрулів та керівництва, намагання з'ясовувати ситуацію невідомі здійснили напад на співробітників Муніципальної охорони, відкрили вогонь із вогнепальної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль та застосували холодну зброю», - розповів Бондаренко. Він повідомив, що одним із керівників «Муніципальної охорони» отримано вогнепальні поранення. Також невідомими обстріляно патрульне авто групи швидкого реагування, внаслідок чого водій отримав кульове поранення голови. Крім того, старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна. Пораненим надається медична допомога. Загрози їх життю немає.
Після прибуття на місце поліції представники «Муніципальної охорони» надали правоохоронцям всю необхідну інформацію щодо учасників конфлікту.
За словами Бондаренка, невдовзі було затримано п'ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях".
https://glavcom.ua/kyiv/news/zatrimano-pyatoh-uchasnikiv-strilyanini-na-golosijivskiy-ploshchi-v-kijevi-619171.html
https://www.facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko/posts/2638708722857911?__tn__=-R
- Вали петушар!
- Выноси бычьё! Кранты вам всем! Урою нахрен!!
- Закопаем вас, сучье! Вали актив!
- А ну, чики-брыки и в дамки!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Быро, обходи, обходи эту шелупонь!
- Вали актив! Заходи, сбоку заходи!
...
Якось отак в них було оце усе.