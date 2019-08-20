 "Война рядом": в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фигуры персонажей, среди которых бабушка, ребенок, девушка, фотограф, музыкант-гитарист, деловой человек размещены под открытым небом, в сквере Героев и на набережной областного центра. Они изображают обычных людей - жителей опаленных войной украинских городов.

Артпроект называется "Война рядом". Его автор - боец-доброволец, военный фотодокументалист Олесь Кромпляс - сказал, что инсталляции должны напоминать прохожим, что на востоке страны, совсем рядом, шестой год подряд продолжается война.

Он подчеркнул - за войну заплачена высокая цена.

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"Эти инсталляции - это простреленные силуэты обычных людей разных профессий. То есть на месте военных могли быть гражданские люди, которые живут своей обычной жизнью. Фигуры весом 20 кг каждая, изготовлены из толстого металла, они хорошо закреплены. Сейчас они серебристого цвета, а со временем будут темнеть и чернеть. И от этого еще более отчетливо будет проявляться та боль войны, которая с годами не проходит, а становится еще сильнее, то есть будет четкая память о войне", - сказал Кромпляс.

Как рассказала начальница Департамента соцполитики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, проект в городе будет долгосрочным.

"Эти фигуры напоминают всем нам, днепрянам, что в 200 км от города продолжаются боевые действия, и каждый из нас мог оказаться на месте тех людей, которые живут в так называемых серых зонах, или стать жертвой войны. Поэтому мы не можем забывать, что наши военнослужащие продолжают защищать страну", - отметила Юлия Дмитрова.

Проект реализован при поддержке Днепровского городского совета и меценатов.







Фото: пресс-служба Минобороны