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 Общество, Фоторепортаж
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 "Война рядом": в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль. ФОТОрепортаж

В центре Днепра появились необычные объекты - металлические силуэты людей со следами обстрелов и взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фигуры персонажей, среди которых бабушка, ребенок, девушка, фотограф, музыкант-гитарист, деловой человек размещены под открытым небом, в сквере Героев и на набережной областного центра. Они изображают обычных людей - жителей опаленных войной украинских городов.

Артпроект называется "Война рядом". Его автор - боец-доброволец, военный фотодокументалист Олесь Кромпляс - сказал, что инсталляции должны напоминать прохожим, что на востоке страны, совсем рядом, шестой год подряд продолжается война.

Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 01

Он подчеркнул - за войну заплачена высокая цена.

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"Эти инсталляции - это простреленные силуэты обычных людей разных профессий. То есть на месте военных могли быть гражданские люди, которые живут своей обычной жизнью. Фигуры весом 20 кг каждая, изготовлены из толстого металла, они хорошо закреплены. Сейчас они серебристого цвета, а со временем будут темнеть и чернеть. И от этого еще более отчетливо будет проявляться та боль войны, которая с годами не проходит, а становится еще сильнее, то есть будет четкая память о войне", - сказал Кромпляс.

Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 02

Как рассказала начальница Департамента соцполитики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, проект в городе будет долгосрочным.

Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 03

"Эти фигуры напоминают всем нам, днепрянам, что в 200 км от города продолжаются боевые действия, и каждый из нас мог оказаться на месте тех людей, которые живут в так называемых серых зонах, или стать жертвой войны. Поэтому мы не можем забывать, что наши военнослужащие продолжают защищать страну", - отметила Юлия Дмитрова.

Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 04

Проект реализован при поддержке Днепровского городского совета и меценатов.

Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 05
Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 06
Война рядом: в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3143751
 
   
 Топ комментарии
 
Таке треба в кожному місті ставить.
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Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
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Вірно, через те, що не було введено військового стану все і всих не кинуто на захист ще у 2014році, загрались політики в перемир'я та торгові відносини.
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Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
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Вірно, через те, що не було введено військового стану все і всих не кинуто на захист ще у 2014році, загрались політики в перемир'я та торгові відносини.
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Військовий стан можна було об'явити тільки об'явивши росії війну. В 2014 році росія мала намір у разі ескалації завдати ядерний удар по Україні. Ви це усвідомлюєте?
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Так, 2018 при введенні тижневого вс, ледве сховались у бункері після удару яо кацапами. Було таке.....атопутіннападьот в курсі, чули
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Воєнний запровадили обмежений: тобто війна без війни, і повної мобілізації в 2018-12 не було. І тоді тільки на очікуваннях воєнного стану доллар скакнув - у нас в ту неділю міняли продавали по 37.
Аби був повний воєнний стан (будь-коли), то "політики" до завершення сроку не дожили б.
І зараз одне із звинуваченнь Портнова, який до "нових політиків" звісно ж не пречетний, в тому що "старі політики" пішли на ескалацію в керченській протоці.
Тобто судять якраз за те, на чому ви наполягаєте: захищати національні інтереси шляхом прямої мобілізації/ескалації. Чому не виходите і не захищаєте "воєнний стан 2018го"? Нема потреби?
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Так треба і в примусовому порядку, бо вати всюди хватає - "гражданский конфликт, рассея не ваюет, анижебратья", (с)
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Бо грались і торгували, в 14 році хвиля добровольців була сильною, а згасла через перемир'я та гешефт. А тепер пізно, капітуляція гарантована!
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Это когда в Крыму две трети военнослужащих или перешли на сторону оккупантов или оказались защитниками отечества мирного времени?
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"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

Зебка, теперь торговля с паРашей прекратится?
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Читайте вище я вам відповів, якщо коротко то яке ваше діло білорус до українців взагалі? Як і кацапам? Мишебратья? Ні. То яке вам діло? Просто займіться своїми справами у себе в державі.
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Лахта, не ты ли сказала, про торговые отношения? :D
Кстати, я тебе тоже выше ответил...
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Добре, торгували з ворогом - вбивають все одно, нате вам пенсії - вбивають, ось вам безкоштовна енергія - вбивають, нате вам закордонні паспорти все одно вбивають! але ж не спробували батога у вигляді повної економічної блокади всих "сателітів" московії, радою ж визначеного окупанта.
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якщо не покрадуть на металобрухт, то поночі в них, неосвітлених, травмуватимуться пішоходи і гості міста
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На колчаковских фронтах, в Баварии.
Как, убогое, только язык повернулся приватизировать добровольческое движение, украинский национальный патриотизм?!
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Парашенко з дурчиновим здали Україну путєну ще в 2014, зеленоїд просто завершує почате цією шоблою
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***** хтів відттяпати пів України по Дніпру Одеську Запоріжську та Херсонську області, але вдавився Кримом та частиною Донбасу.
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А ще зробити фігури всіх членів ЗЕбанди які прорвались у ВР та розмістити під Радою
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Зе-дыбилы пиарятся на войне.... скажут птенцы пьетрова)
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Китайские инвесторы выплатят 3 млрд гривен за возможность купить акции «Мотор-Сичи»

,а потом граждане Украины ,которые у власти .скажут,что ошиблись и продали акции России.Правильно сказал один из Премьеров Израиля, что украинцы ленивые ,чтобы управлять своим государством и всё управление государством всегда доверяют гражданам Украины
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Слышен только дешёвый трёп Тягнибока, Яроша, Билецкого. УКРАИНЦЫ, агов! - где вы? Может, поучитесь у Израиля? "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль - Цензор.НЕТ 6878
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***
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і єдиний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: волонтер Любава Казмірчук
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Над Украиной радиационное пятно прошло. Еще как касается международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний! "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль - Цензор.НЕТ 9
11:30, 20 августа 2019
Четыре станции мониторинга радиации России перестали передавать свои данные
Об этом сообщили в международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Ранее было известно только о двух таких станциях в Центральной России. Теперь же речь идет еще о двух - в Сибири и на Дальнем Востоке. Отключение произошло вскоре после взрыва на ядерном реакторе в Архангельской области. Российские представители вначале сообщили о неких проблемах со связью, но сегодня в МИДе выступили с жестким заявлением: «упоминавшаяся международная Организация не имеет никакого отношения к случившемуся под северодвинском», - сказал несколько минут назад зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. Более того, в интервью агентству Интерфакс он подчеркнул, что передача данных со станций слежения за уровнем радиации носит исключительно добровольный характер.
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Bloomberg: Cледующий Чернобыль может случиться в море
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Ще один подаруночок від винторогих після Чорнобиля.
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Війна або є або її немає.
Нині якщо пройтись містами України - ніщо не вказує на її присутність.
Тому потрібно або оголосити війну і воювати, або припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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подзвони фуйлу і те саме йому скажи.
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Яка ще війна? Нарот зависає по кахве та кабаках, розважається на різних шоу і т.п.
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Очень удачно будет разместить такую же фигурку на велосипеде
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