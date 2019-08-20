 "Война рядом": в центре Днепра установили металлические фигуры людей со следами от пуль. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Фигуры персонажей, среди которых бабушка, ребенок, девушка, фотограф, музыкант-гитарист, деловой человек размещены под открытым небом, в сквере Героев и на набережной областного центра. Они изображают обычных людей - жителей опаленных войной украинских городов.
Артпроект называется "Война рядом". Его автор - боец-доброволец, военный фотодокументалист Олесь Кромпляс - сказал, что инсталляции должны напоминать прохожим, что на востоке страны, совсем рядом, шестой год подряд продолжается война.
Он подчеркнул - за войну заплачена высокая цена.
"Эти инсталляции - это простреленные силуэты обычных людей разных профессий. То есть на месте военных могли быть гражданские люди, которые живут своей обычной жизнью. Фигуры весом 20 кг каждая, изготовлены из толстого металла, они хорошо закреплены. Сейчас они серебристого цвета, а со временем будут темнеть и чернеть. И от этого еще более отчетливо будет проявляться та боль войны, которая с годами не проходит, а становится еще сильнее, то есть будет четкая память о войне", - сказал Кромпляс.
Как рассказала начальница Департамента соцполитики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, проект в городе будет долгосрочным.
"Эти фигуры напоминают всем нам, днепрянам, что в 200 км от города продолжаются боевые действия, и каждый из нас мог оказаться на месте тех людей, которые живут в так называемых серых зонах, или стать жертвой войны. Поэтому мы не можем забывать, что наши военнослужащие продолжают защищать страну", - отметила Юлия Дмитрова.
Проект реализован при поддержке Днепровского городского совета и меценатов.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
Аби був повний воєнний стан (будь-коли), то "політики" до завершення сроку не дожили б.
І зараз одне із звинуваченнь Портнова, який до "нових політиків" звісно ж не пречетний, в тому що "старі політики" пішли на ескалацію в керченській протоці.
Тобто судять якраз за те, на чому ви наполягаєте: захищати національні інтереси шляхом прямої мобілізації/ескалації. Чому не виходите і не захищаєте "воєнний стан 2018го"? Нема потреби?
А мало бути з 2014 року так!
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
Зебка, теперь торговля с паРашей прекратится?
Кстати, я тебе тоже выше ответил...
Как, убогое, только язык повернулся приватизировать добровольческое движение, украинский национальный патриотизм?!
,а потом граждане Украины ,которые у власти .скажут,что ошиблись и продали акции России.Правильно сказал один из Премьеров Израиля, что украинцы ленивые ,чтобы управлять своим государством и всё управление государством всегда доверяют гражданам Украины
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і єдиний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: волонтер Любава Казмірчук
11:30, 20 августа 2019
Четыре станции мониторинга радиации России перестали передавать свои данные
Об этом сообщили в международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Ранее было известно только о двух таких станциях в Центральной России. Теперь же речь идет еще о двух - в Сибири и на Дальнем Востоке. Отключение произошло вскоре после взрыва на ядерном реакторе в Архангельской области. Российские представители вначале сообщили о неких проблемах со связью, но сегодня в МИДе выступили с жестким заявлением: «упоминавшаяся международная Организация не имеет никакого отношения к случившемуся под северодвинском», - сказал несколько минут назад зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. Более того, в интервью агентству Интерфакс он подчеркнул, что передача данных со станций слежения за уровнем радиации носит исключительно добровольный характер.
Нині якщо пройтись містами України - ніщо не вказує на її присутність.
Тому потрібно або оголосити війну і воювати, або припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.