 Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок".

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Как пишет издание "Информатор" Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела. Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки.

На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Киевские правоохранители обращаются к гражданам, ставших свидетелями ДТП и имеющих любую информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102.





Фото: Информатор