 Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
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"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.
В полиции добавили, что инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок".
Как пишет издание "Информатор" Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела. Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки.
На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Киевские правоохранители обращаются к гражданам, ставших свидетелями ДТП и имеющих любую информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102.
Жах який..
Ps-пан холопку телегой задавил,думаете полицаии будут искать пана?
И хрен ты чё докажешь...
Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
1. Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили загибель людей, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
ч.2 якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Від поганих доріг страждають водії, а від хороших - пішоходи.
Ну чему ж тогда удивляться...
мог и зеленый быть
4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Никакого пешеходного перехода через окружную возле Новуса НЕТ! Ближайший напротив ул. Доброхотова!