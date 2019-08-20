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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные полицейские разыскивают водителя, который смертельно травмировал женщину и скрылся с места ДТП. ВНИМАНИЕ! Присутствуют шокирующие фото. Не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Видео informator.ua

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 01

В полиции добавили, что инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок".

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Как пишет издание "Информатор" Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела. Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. 

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 02

На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 03

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 04

Киевские правоохранители обращаются к гражданам, ставших свидетелями ДТП и имеющих любую информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102.

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 05
Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 06
Фото: Информатор

Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3143733
 
 
 Топ комментарии
 
Наземный пешеходный переход через ВОСЕМЬ полос движения?!
Ну чему ж тогда удивляться...
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Мабуть водятел бухий був, алкоголь вивітриться і він сам прийде в поліцію. Не думаю що вдасться сховатися, а от вже сяде чи ні, залежить від наших кривоохоронних органів.
Від поганих доріг страждають водії, а від хороших - пішоходи.
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Ногу відірвало..
Жах який..
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В киеве где камеры на каждом углу,до сих пор разыскивают?
Ps-пан холопку телегой задавил,думаете полицаии будут искать пана?
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Номерок стоил денег, хоть тачка и не свежая. Надо найти негодяя. Но, я повторюсь: недешевый номерок, а потому- найдут. А вот как далее... не ведаю.
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"Я был в спальне с женой, а машину хз, угнали из-под дома, наверное".
И хрен ты чё докажешь...
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Ну, допустим есть методы. Хотя бы ВЭБки могут сработать. И тогда... спальня переместится на кичу. Без жены.
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Откуда я знаю что-то о какой-то конкретной камере??? Но, в данном случае- это было бы неплохо.
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Можно пальчики с баранки откатать и с базой сверить. Загранпаспорт у типа уж наверняка есть.
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Естественно пальчики хозяина будут в салоне - потому как его это машина. А угонщик был в перчатках.
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Можно доказать по номеру телефона узнать через оператора где находился абонент в момент аварии и проследить путь его , мало кто догадается сим-карту вместе с телефоном выбросить
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вирок повинен бути однозначним: автоматом від 15 років до довічного з конфіскацією на користь рідних; і прискорена процедура
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Фантазеры.

Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
1. Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили загибель людей, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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Извиняюсь.
Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
ч.2 якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Мабуть водятел бухий був, алкоголь вивітриться і він сам прийде в поліцію. Не думаю що вдасться сховатися, а от вже сяде чи ні, залежить від наших кривоохоронних органів.
Від поганих доріг страждають водії, а від хороших - пішоходи.
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Наземный пешеходный переход через ВОСЕМЬ полос движения?!
Ну чему ж тогда удивляться...
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если пешеход переходил на светофорном переходе на 4 фото, то все не так очевидно.
мог и зеленый быть
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мерседес схожий на колишню євробляху. мабуть був п'яний, забув, що розтаможив і за євробляхерською звичкою втік..
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заява об "угоне" мерина уже поступила ?
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Скрывшуюся мразь не оправдывает, но всё же котелком вертеть тоже надо.
4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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Фрагментирование тела происходит при скорости столкновения 160 км/ч и выше. Успеете ли вы среагировать на автомобиль движущийся ночью на такой скорости ?
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Никакой пешеход не расчитывает на то, что вылетит откуда-то урод на скорости за 150кмч
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Может в Германии и не расчитывает..
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Что за херня?
Никакого пешеходного перехода через окружную возле Новуса НЕТ! Ближайший напротив ул. Доброхотова!
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Я вижу светофор на фотке с ногой. Там наверное и переход есть
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Сейчас очень много преступлений раскрываются по мобильному. Базовые станции хоть и не gps по точности - но доказать что в это время был он за рулем, а не дома - легко. И пофик какой у него телефон, хоть Нокиа.
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Таке враження, що репортаж з мацкви веде якийсь москалощелеповий недоумок. Ти ж істото, все життя в Україні прожило і цвенькаєш мовою окупантів і катів твого народу !
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Навіть екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов за ці роки був здатний вивчити мову і заговорив українською ! https://zik.ua/news/2019/06/07/eksdeputat_derzhdumy_illya_ponomarov_v_efiri_ziku_zagovoryv_ukrainskoyu_1588885є
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