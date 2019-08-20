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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам. ФОТОрепортаж

В Луганской области правоохранители из состава Объединенных сил изъяли 50 тыс. тонн угля стоимостью 25 млн грн, завезенного из России по поддельным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

"Сотрудниками управления оперативного обеспечения, которые включены в состав Объединенных сил совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Луганской области, в ходе оперативного сопровождения досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту сокрытия в налоговой отчетности и бухгалтерском учете операций по реализации угля, ввозимого на таможенную территорию Украины по поддельным документам с реквизитами субъектов хозяйствования Российской Федерации, был проведен обыск земельного участка на территории Луганской области, в результате чего из незаконного оборота была изъята угольная масса объемом 50 тыс.тонн ориентировочной стоимостью 25 млн.грн., по документам происхождения, имеющим признаки подделки", - сказано в сообщении.

Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам 01

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Также сообщается, что при проведении плановых мероприятий выявлен и прекращен факт реализации горючего - дизельное топливо, газ сжиженный, бензин - без соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам 02

"Установлено, что по адресу Донецкая область, Великоновоселковский район, с. Старомлиновка гражданкой Ш. в нарушение порядка норм действующего законодательства осуществляется розничная торговля горючим и сжиженным газом без соответствующей лицензии на проведение определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию", - говорится в сообщении.

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Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам 03 

Фото: пресс-центр ОС/Facebook

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:
• топлива (бензин марки А-92, А-95, ДТ и сжиженный газ) в количестве 2087 л ориентировочной стоимостью 56,3 тыс. грн .;
• 2 автозаправочных комплекса ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 856,3 тыс.грн.

Относительно гр. Ш. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам 04

Источник: https://censor.net.ua/p3143716
 
 
 Топ комментарии
 
Выгнали соевого мародера сепарсокого и начали наводить порядок Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам - Цензор.НЕТ 5142
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На вроттердам+ посягнули! Накануне зимы все энергогенерирующие компании принадлежащие Ахметову будут саботировать генерацию этого тепла под разными предлогами, в том числе и якобы из-за нехватки топлива, чтобы вызвать у населения недовольство новой властью. Хорошо было двум олигархам - Ахметову и Порошенко в одной упряжке. Сейчас оба будут брыкаться.
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Кацапу даш під зад так щоб вилетів у двері, але він лізе у вікно. ☹️
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бо ворога необхідно нищити , а не "давати під зад " чи ще куди .Коли вже до вас дійде...
Нехай спробує мертвим і пошматованим залізти кудись.
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как точно ты охарактеризовал поведение Порошенко когда он выборы проиграл Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами - Цензор.НЕТ 1308
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Выгнали соевого мародера сепарсокого и начали наводить порядок
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На вроттердам+ посягнули! Накануне зимы все энергогенерирующие компании принадлежащие Ахметову будут саботировать генерацию этого тепла под разными предлогами, в том числе и якобы из-за нехватки топлива, чтобы вызвать у населения недовольство новой властью. Хорошо было двум олигархам - Ахметову и Порошенко в одной упряжке. Сейчас оба будут брыкаться.
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Немало. 50 тыс тонн это два балкера типа Хэнди-Сайз или около 800 вагонов. Таки немало...
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Питання,як 800 вагонів перетнули кордон,і хто їх пропустив?
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скільки часу тривав злочин і хто покривав із високих чинів ?
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Вот именно! Это- более 10 километров, если брать в длину. Понятно, что разбиты эти километры по-эшелонно. Но! Не заметить таки трудновато.
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У каждого порохобота такой должен стоять или висеть. Если это не фотошоп - то хорошая фотография получилась. Здесь он искренний.
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это он путину подмигивает,типа все идет по вашему плану владим владимирыч? Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами - Цензор.НЕТ 2101
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Так что ********* на Донбасс уже уголь завозят, а где же их уголь, ничего не понятно?
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Идиоты. Вместо того чтобы просто воровать, они везут уголь.
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