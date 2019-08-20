 Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

"Сотрудниками управления оперативного обеспечения, которые включены в состав Объединенных сил совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Луганской области, в ходе оперативного сопровождения досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту сокрытия в налоговой отчетности и бухгалтерском учете операций по реализации угля, ввозимого на таможенную территорию Украины по поддельным документам с реквизитами субъектов хозяйствования Российской Федерации, был проведен обыск земельного участка на территории Луганской области, в результате чего из незаконного оборота была изъята угольная масса объемом 50 тыс.тонн ориентировочной стоимостью 25 млн.грн., по документам происхождения, имеющим признаки подделки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Также сообщается, что при проведении плановых мероприятий выявлен и прекращен факт реализации горючего - дизельное топливо, газ сжиженный, бензин - без соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

"Установлено, что по адресу Донецкая область, Великоновоселковский район, с. Старомлиновка гражданкой Ш. в нарушение порядка норм действующего законодательства осуществляется розничная торговля горючим и сжиженным газом без соответствующей лицензии на проведение определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию", - говорится в сообщении.

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Фото: пресс-центр ОС/Facebook

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

• топлива (бензин марки А-92, А-95, ДТ и сжиженный газ) в количестве 2087 л ориентировочной стоимостью 56,3 тыс. грн .;

• 2 автозаправочных комплекса ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 856,3 тыс.грн.

Относительно гр. Ш. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.