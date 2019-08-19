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 Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине. ФОТОрепортаж

В понедельник, 19 августа, на трассе Киев-Сумы вблизи Гоголева столкнулись Audi и Chevrolet.

"По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции Киевщины.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. "Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Зато водитель Audi повреждений не претерпел", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 01
Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 02
Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3143699
 
 
 Топ комментарии
 
37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi...

не больной - больная!!!
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Посадить ее на 20 лет за двойное убийство, без права на УДО, и забрать права навсегда!
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190 на спидометре вообще-то. И это она наверняка еще и тормозила пред столкновением, а значит было далеко за 200.
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ангел хранитель , на такой скорости , не успевает..........
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да с этой падалью всё норм, но два человека убила.... машину новую купит, не проблема, и дальше продолжит.
О наказании понятно и говорить не приходится.
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190 на спидометре вообще-то. И это она наверняка еще и тормозила пред столкновением, а значит было далеко за 200.
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37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi...

не больной - больная!!!
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Там населений пункт здається.По правилах швидкість мала бути 50 км\год. Для кого ужесточили правила???
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Посадить ее на 20 лет за двойное убийство, без права на УДО, и забрать права навсегда!
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Еврей, начальник сайта, пытается убедить нас, что смерти на фронте после Зе!перемирия - пустяк, на дорогах дольше гибнет в разы!
Согласен.
Но почему тогда 5, 4, 3, 2, 1 год назад было наоборот?
Потому что тогда преЗэдентом был не еврей?
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жагун, якого біса ти лізеш сюди зі своєю політикою? Тобі мало тем?
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По такой дороге убитой , если судить по фото, и лететь 200 км это ппц... курица поклёванная.
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судячи по фотці вона по грунтовці 200км фігачила чи що?
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190 !!!! ахренеть !!!! люди вы ТУЗЕМЦЫ , а не европейцы !!!! только ВЕНДЕТТА остановит БЕЗПРЕДЕЛ ((((
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Всего два раза в жизни я выдавливал 200 км/ч. Оба раза- на идеальной тогда трассе Киев- Полтава. В первый раз люк забыл задраить на "Хонде", а когда рев ветерка перекрыл "Раммштайн", уже оторвать руки от руля было никак. Считаю себя, в той ситуации. когда завязался наперегонки с "Ниссаном- максима"- полным придурком. А второй раз- хоть причина была веская, я опаздывал, по серьёзному поводу. Но, один хрен- придурок. А тетя вона как... в населенном пункте. Тётя- умная.
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...а я ВЫДАВЛИВАЛ 200 на "кукурузнике" при старте , а на ТАЗИКЕ только 170 и только 6 секунд !!!!
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мразота чортова!!
Вважають себе "богами" та "бахінями" на дорозі. І ця тварина вижила, а дитинки й чоловіка немає.((
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