 Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине. ФОТОрепортаж

"По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции Киевщины.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. "Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Зато водитель Audi повреждений не претерпел", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
О наказании понятно и говорить не приходится.
не больной - больная!!!
Согласен.
Но почему тогда 5, 4, 3, 2, 1 год назад было наоборот?
Потому что тогда преЗэдентом был не еврей?
Вважають себе "богами" та "бахінями" на дорозі. І ця тварина вижила, а дитинки й чоловіка немає.((