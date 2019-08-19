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Все про:Закарпатье (1633) налоговая милиция (1737) ГФС (3387)

 Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области прекратили в Закарпатье деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа жителей Закарпатья, в т.ч. областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

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Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от "клиентов" (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами соответствующие контракты на поставку. При этом в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе и др., что позволяло снизить их таможенную стоимость и, соответственно, таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавались заказчикам услуг, которые реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом документально реализацию товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя таким образом незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории г. Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты 54 печати и штампы подконтрольных СХД (резидентов/нерезидентов) и поддельные печати и штампы государственных органов стран ЕС и Украины, наличные в эквиваленте 250 тыс. грн, незаполненные бланки CMR с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов с оттисками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты.

Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 01
Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 02
Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 03
Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 04
Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 05
Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье 06

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3143640
 
 
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